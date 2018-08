Prefeitura de SP dobra gasto com publicidade e foca vitrines de Doria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em ano eleitoral, a Prefeitura de São Paulo dobrou o gasto com publicidade e priorizou campanhas de programas que são vitrines de João Doria (PSDB), em detrimento de ações de divulgação da reforma da Previdência, educação e contra a proliferação de doenças por mosquitos.

Doria deixou a prefeitura para concorrer ao governo estadual em abril, quando passou a rodar o interior do estado. Na plataforma de campanha, ele promete levar programas da capital para o resto de São Paulo.

A gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB) diz que a prefeitura seguiu a lei, com campanhas informativas que não fazem menção ao ex-prefeito.

No primeiro semestre deste ano, sob Doria e Covas, a administração direta da capital gastou R$ 73,8 milhões em publicidade, contra R$ 36,3 milhões no ano passado, em valores corrigidos -variação de 103%. A evolução do gasto foi compilada pela Liderança do PT na Câmara Municipal usando dados da Transparência Municipal e confirmada pela Folha de S.Paulo.

A maioria dos gastos foi com TV aberta (R$ 47 milhões), seguida por rádio (R$ 10 milhões) e internet"‚(R$ 5 milhões).

A principal aposta da gestão tucana, o programa Asfalto Novo, consumiu R$ 28,9 milhões (39% do total). A ação foi mote de massiva campanha, com inserções em TV aberta e paga, rádio, jornais, internet e até cinema.

"Agora, São Paulo tem a maior ação de asfaltamento dos últimos anos", diz a peça publicitária divulgada na televisão, também reproduzida em rede social do ex-prefeito.

A segunda campanha mais cara para os cofres municipais foi a prestação de contas de um ano de gestão (R$ 19 milhões), veiculada nos principais canais da TV aberta.

Um dos programas citados na peça publicitária é o Corujão da Saúde, criado por Doria, que prevê a contratação de exames feitos por hospitais particulares. O projeto faz parte do plano de governo de eventual gestão Doria, apresentado ao TSE"‚(Tribunal Superior Eleitoral).

A administração municipal tucana diz que uma das prioridades da gestão é a reforma da Previdência municipal. No entanto, quando se trata de gastos em publicidade, esse assunto fica bem atrás de bandeiras de Doria com maior apelo ao eleitorado.

A cidade gastou R$ 2,7 milhões nas peças que alertam sobre a importância da reforma. Segundo cálculos da cidade, cada mês sem o ajuste tem um impacto de R$ 80 milhões nos cofres municipais --dinheiro suficiente para construir ao menos 16 creches.

Vereadores desistiram de votar o projeto em março, após forte pressão dos servidores, que ficaram em greve por mais de 20 dias e fizeram manifestações com milhares de pessoas na Câmara.

Outras ações com menor divulgação foram campanhas na área da educação e de conscientização contra o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Neste último caso, especialistas alertam que o combate aos focos de proliferação dos insetos feito pela população é uma das etapas mais importantes da prevenção.

Doria tem entrado com ações judiciais contra o que seus advogados classificam como "uso da máquina" pelo governador Márcio"‚França, seu adversário nas eleições.

Para o cientista político Marco Antonio Teixeira, ainda que indiretamente por estar fora da prefeitura, Doria também pode se beneficiar da estrutura municipal e da divulgação de seus programas. "Que isso vai ser usado pelo Doria, não há dúvida", diz.

"Doria vai tentar colar alguma realização à frente da prefeitura no debate eleitoral. Até porque é a tentativa do Doria reverter o desprestígio que ele deixou, sobretudo, na capital", afirma Teixeira.

A gestão Covas afirmou que as campanhas seguiram a lei, "não havendo qualquer menção a autoridade pública, constando tão somente o símbolo da prefeitura". Além disso, acrescenta que a publicidade institucional teve comprovada motivação informativa e de caráter público.

A assessoria de Doria afirmou que ele "endossa os esclarecimentos prestados pela prefeitura".