Prefeitura de SP prevê Campo de Marte como parque

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em agosto de 2017, o então prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) oficializou acordo com a União para transformar parte do terreno do Campo de Marte em parque municipal. Uma parcela da área também deve contar com um museu aeroespacial.

Na época do anúncio, Doria, agora governador eleito, disse se tratar de um primeiro movimento, que não afetaria as operações do aeroporto.

Ele então disse que, em um segundo momento, seria desativada a pista de aviação do local. A última fase seria a retirada dos hangares (estacionamentos de aeronaves).

O processo, segundo Doria, seria concluído até o fim de seu mandato. No entanto, ainda não há acordo com a Infraero, que detém 46% do terreno total, sobre esse tema.

Associações relacionadas à aviação se mobilizaram contra o projeto de Doria de extinguir os voos no Campo de Marte, alegando que não há alternativas para suprir a demanda existente de voos.

O acordo costurado com o presidente Michel Temer (MDB) colocou fim a 60 anos de disputa entre prefeitura e União. A ideia de fazer uma área de lazer pública no local já havia sido pensada por outros quatro prefeitos: Celso Pitta (PP), José Serra (PSDB), Gilberto Kassab (PSD) e Fernando Haddad (PT).

Os projetos, porém, nunca saíram do papel. O principal motivo é que o espaço é administrado pela Aeronáutica e pela Infraero, ambas ligadas ao Ministério da Defesa, que briga desde 1958 na Justiça com o município pela terra. Ele também já passou pelas mãos dos jesuítas, da Coroa portuguesa e do estado.

A ideia da gestão municipal, hoje sob Bruno Covas (PSDB), é a de que a iniciativa privada assuma os custos estimados em R$ 250 milhões para construir o parque e o museu.

Desde o acordo com a União a prefeitura recebeu dois estudos de possíveis interessados e agora elabora cronograma para desenvolver o projeto, sem data para conclusão.

Em nota, a Secretaria de Desestatização e Parcerias diz que "a implantação do parque e do museu não serão na área do aeroporto Campo de Marte, portanto a operação do mesmo não será afetada".