Prefeitura de SP suspende o rodízio a partir do dia 21 de dezembro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Transportes, suspenderá o rodízio municipal de veículos de passeio (automóveis) a partir de 21 de dezembro na cidade.

No entanto, a medida continuará valendo para os caminhões, inclusive as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento.

O rodízio será retomado só em 14 de janeiro de 2019, com restrição de automóveis no anel viário do município das 7h às 10h, e das 17h às 20h. Transitar em locais e horários não permitidos pelo Código de Trânsito Brasileiro implica em infração de nível médio, com multa de R$ 130,16.