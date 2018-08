Prefeitura do Rio implode antigo prédio do Ministério da Fazenda

Agência Brasil

Um antigo prédio do Ministério da Fazenda na Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro, foi demolido na manhã deste domingo (26) para dar lugar a um conjunto habitacional com 120 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida.

A demolição foi acionada pelo prefeito Marcelo Crivella às 7h e faz parte de um conjunto de implosões na região que darão lugar a prédios com um total de 1,2 mil apartamentos. Já foi demolido um antigo prédio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e ainda estão previstas as implosões de antigas sedes da Alcoa e da Red Indian.

O prédio demolido hoje estava ocupado por 69 famílias, que foram cadastradas durante dois meses e devem estar entre as beneficiadas do conjunto habitacional que será construído. A previsão é que a obra seja concluída em 18 meses e, até lá, as famílias receberão aluguel social.

Para a implosão, foi montado um esquema de trânsito que fechou a Rua Visconde de Niterói e alterou o funcionamento das linhas de trem e metrô que passam pelo local.