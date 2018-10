Prefeitura economiza R$ 1,17 milhão com sétimo leilão de dívidas

SMCS

A Prefeitura economizou R$ 1,17 milhão no sétimo leilão on-line de dívidas, realizado nesta sexta-feira (26/10) pela plataforma E-compras. O valor dos lotes era de R$ 10 milhões. Com o leilão, a administração municipal desembolsou 11,72% menos do que o valor inicial, com R$ 8,83 milhões.

Vence cada lote o credor que oferecer o maior desconto, sendo que as empresas podem participar de todos os lotes. Pelas regras do leilão, o desconto mínimo é de 11%. Foram 240 lances válidos, para seis lotes, com três empresas participantes, dos setores de limpeza, merenda e manutenção urbana.

Foram três lotes no valor de R$ 1 milhão, dois de R$ 2 milhões e um de R$ 3 milhões. Os lotes foram arrematados pelas empresas Cavo Serviços e Saneamento S.A, Denjud Refeições Coletivas Administração e Serviços e Unite Construtora de Obras Eireli. As dívidas com a Denjud e a Unite foram quitadas.

Os leilões de dívidas fazem parte do Plano de Recuperação de Curitiba, lançado no ano passado para reequilibrar as finanças do município. Os pregões quitam pendências com fornecedores que têm mais de R$ 300 mil para receber referentes a dívidas até 2016. Com o resultado desse leilão, a dívida atualizada está em cerca de R$90 milhões com um total de 14 credores habilitados.

No último leilão, em 27 de julho, com 15 lotes, o desconto médio foi de 12,08%, com desembolso de aproximadamente de R$ 8,8 milhões.