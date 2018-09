Prefeitura inaugura nesta quinta-feira primeira loja #CuritibaSuaLinda

SMCS

A Prefeitura de Curitiba inaugura, nesta quinta-feira (20/9), a primeira loja da rede #CuritibaSuaLinda, que irá comercializar souvenirs artesanais com temas da capital e que esbanjam delicadeza, originalidade, qualidade, cores e bom gosto. Localizada no Palacete Wolf, em pleno Centro Histórico da capital, a primeira unidade irá reunir vestuário, acessórios, bijuterias, decoração, utilidades domésticas, livros, papelaria e brinquedos.

A rede será administrada pela Urbs e deverá ter sete unidades até o fim de 2019. Idealizadora e curadora das novas lojas #CuritibaSuaLinda, a primeira-dama Margarita Sansone explica que, inicialmente, foram selecionados 139 produtos, de 53 artesãos, designers e artistas da capital e que trazem como referência a cidade, seus pontos turísticos e costumes característicos.

“Durante o trabalho de curadoria, buscou-se escolher itens artesanais, semiartesanais e artísticos que permitam ao turista materializar a experiência de visitar nossa capital e, ao curitibano, expressar seu sentimento de pertencimento à cidade, através de um presente adquirido nas lojas da rede”, salienta Margarita.

A primeira-dama destaca também que as lojas #CuritibaSuaLinda têm a missão de valorizar os artesãos, designers e artistas locais. “Queremos levar para o mundo a identidade curitibana, bem como resgatar técnicas artísticas e artesanais”, justifica. Ela observa ainda que, seguindo o conceito do Vale do Pinhão, o movimento da Prefeitura e do ecossistema para levar a inovação a toda Curitiba, a nova rede da Prefeitura também busca incentivar a economia criativa, a produção autoral e também gerar negócios e renda.

Seleção

Margarita Sansone lembra ainda que qualidade, criatividade, originalidade, adequação à legislação, inovação, consciência ambiental e associação ao turismo e cultura locais foram alguns dos quesitos exigidos na hora da escolha dos souvenirs para as lojas #CuritibaSuaLinda.

“O trabalho de seleção, que também contou com a participação de representantes do Instituto Municipal de Turismo, da Fundação Cultural de Curitiba e outros órgãos da Prefeitura, foi muito rígido e minucioso, pois todos os itens precisam materializar e preservar as positivas vivências que os turistas têm durante uma viagem a nossa capital”, reforça a primeira-dama.

Segundo o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, a rede #CuritibaSuaLinda deverá ter um total de sete pontos nos mais importantes espaços turísticos da cidade. Além da unidade do Palacete Wolf, estão previstas lojas, este ano, na Casa David Carneiro (Rua Brigadeiro Franco, Centro) e no Jardim Botânico.

Em 2019, também ganharão unidades da rede: o Parque Tanguá, a Torre Panorâmica, o Mercado Municipal, o Bistrô Barigui, o Cine Luz e o Zoológico. “Mas estamos estudando ter outras unidades além das sete já definidas”, revela Maia Neto.

As unidades #CuritibaSuaLinda terão seis linhas de produtos: vestimenta e acessórios; lar, decoração e utilidades; pets; papelaria, coleções e livros; kids (infantil); e lembranças diversas. Cada linha deverá integrar as coleções permanentes “Atrativos da cidade”, “Cultura e etnias”, “Quatro estações em um único dia”, “Sítio Geológico e Zoo” e “#CuritibaSuaLinda”.

Conforme a época do ano, também serão lançadas coleções especiais temáticas (Primavera/Verão, Outono/Inverno, Natal e Páscoa).

SERVIÇO: Inauguração da primeira loja #CuritibaSuaLinda

Data: Quinta-feira, 20 de setembro de 2018

Horário: 17 horas

Local: Palacete Wolf, Praça Garibaldi, 7, Centro Histórico.