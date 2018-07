Prefeitura inicia nova pesquisa sobre o perfil do visitante

Da Redação Bem Paraná

A Prefeitura de Curitiba iniciou, ontem, uma nova Pesquisa de Demanda Turística de Curitiba. Os resultados do levantamento, que não era feito desde 2012, vão servir para definir as estratégias do município para o setor. “Será uma ferramenta importante no desenvolvimento das políticas de fomento ao turismo, pois os dados vão ajudar a entender o perfil do público visitante da cidade, suas características e comportamento”, afirma Tatiana Turra, presidente de Instituto Municipal de Turismo (IMT), órgão responsável pela pesquisa.

O levantamento será feito em três etapas — entre julho e novembro — no aeroporto, rodoviária e três pontos de rodovias de acesso à cidade. Os resultados serão divulgados em 2019 e estarão disponíveis no site do IMT. “As informações poderão ser usadas tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada para planejar suas ações de forma inteligente e sustentável”, acrescentou Tatiana.

Munidos de tablets, os pesquisadores estão realizando o levantamento devidamente identificados com crachás (que trazem informações pessoais e o slogan “Curta Curit!ba”) e também com coletes verdes. O formulário traz perguntas como o tempo de estada na capital, o tipo de hospedagem, o gasto durante a visita e o tipo de transporte. O visitante também está sendo convidado a avaliar a estrutura da cidade e dos pontos turísticos.

A retomada das pesquisas é uma das estratégias que Instituto tem adotado para fomentar o turismo em Curitiba.