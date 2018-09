Prefeitura inicia programa de eficiência energética com mini usina no Barigui

Da Redação Bem Paraná

O prefeito Rafael Greca recebeu, nesta quinta-feira (13), a doação de um sistema de geração de energia hidrelétrica a ser instalado no Parque Barigui. A turbina, também chamada de Rosca de Archimedes, a estrutura e a construção da pequena usina foram doados pela Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas (ABRAPCH). O termo de doação foi assinado na solenidade.

“É o início de um programa de eficiência energética para Curitiba”, disse o prefeito. “E ele começa com essa doação da central geradora de energia elétrica para iluminar os caminhos com as águas do Rio Barigui sem danificar o meio ambiente”, continuou.

O sistema, parte do programa Curitiba Mais Energia, vai aproveitar a vazão do vertedouro do lago da unidade de conservação e será capaz de gerar cerca de 21.600 Kwh/mês, o que equivale à metade da energia consumida no parque e ao consumo de 135 residências médias.

A produção será injetada na rede da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), gerando créditos de energia a serem compensados ao município. A economia na fatura de energia elétrica da Prefeitura pode chegar a R$ 132 mil por ano.

Teto solar

Outra ação dentro do programa de eficiência energética vai ser montado no prédio da Prefeitura, no Centro Cívico. A cobertura do Palácio 29 de Março vai ganhar painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica. A economia estimada com a troca da iluminação antiga por tecnologia LED e o uso da energia solar é de cerca de R$ 220 mil ao ano.