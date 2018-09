Prefeitura pede aval para permutar dois lotes para construção de Linha Verde

Redação Bem Paraná com assessoria

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) recebeu, nesta semana, dois projetos de lei de autoria do Executivo para a realização de operações imobiliárias. A prefeitura pede tramitação em regime de urgência para ambas as proposições. A primeira (005.00131.2018) permuta diz respeito a um terreno público, no Sítio Cercado, com área total de 3.668,30 m², avaliado em R$ 1.930.000,00 pela Comissão de Avaliação de Imóveis (CAI).



Em troca, a Prefeitura de Curitiba recebe três lotes no Atuba, com áreas de 626,16 m², 674,02 m² e 539,17 m², de propriedade de Octacilio Rodrigues Siqueira Junior, Josane Pilar Martinski Siqueira, Mesp Administradora de Bens Ltda., Carlos Schmidt e Eunice da Conceição Alves Schmidt, respectivamente. A área total foi avaliada pela CAI em R$ 1.555.000,00. A diferença de preço entre os dois imóveis, R$ 375.000,00, deverá ser paga ao Município pelos requerentes da operação, conforme Termo de Concordância emitido pela comissão.



Segundo o Executivo, a área adquirida no Atuba deverá servir para projeto de implantação da Linha Verde Norte. Também explica que, segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), não há interesse do Município na implantação de equipamento de lazer na área cedida do Sítio Cercado. A Secretaria Municipal da Educação (SME) também informa que a região do lote ao sul da capital já conta com duas escolas municipais e três centros municipais de educação infantil, além de que não há interesse na construção de equipamentos de saúde.



Prado Velho

Outro projeto de lei refere-se a uma operação do Município com a Brashop S.A. (005.00132.2018). Nesse caso, a prefeitura oferece uma área de 2.752 m², parte da rua Wilson Feijó, no Prado Velho, em troca de terreno de 2.572,90 m², de propriedade da Brashop. A proposta de permuta foi apresentada pela Edmonton Comércio de Serviços Ltda S/A e Nova Gorica Sociedade Anônima, com a concordância da Brashop, atuais proprietárias da área. A permuta permitirá realizar a ligação viária entre a rodovia BR-116, no trecho da Linha Verde, com a rua Aluízio Finzetto.



Atualmente a rua Aluízio Finzetto é ligada à Linha Verde pela rua Wilson Feijó. Nesse caso, autorizada a operação, a Brashop deverá executar as obras de implantação da nova rua após a apresentação e aprovação dos projetos executivos de engenharia viária pelos órgãos responsáveis. Segundo a CAI, a área do Município tem valor de R$ 3.887 milhões. Já o terreno da Brashop custa R$ 3.634 mi. Nesse caso, cabe à empresa pagar a diferença de R$ 253.000 mil.



Segundo a SMMA, não há intenção da Prefeitura de Curitiba na implantação de unidade de conservação, além de não haver restrições ambientais nas áreas envolvidas. Já o Ippuc informa que possui interesse na permuta, desde que seja apresentado projeto de implantação de nova via.



Regime de urgência

O projeto de lei que tramita em regime de urgência, como foi solicitado pelo Executivo na justificativa da proposição, significa prazo de 45 dias para análise em plenário. Um vereador pode também pedir regime de urgência, recolhendo 13 assinaturas. Se a maioria do plenário aprovar o requerimento, o prazo para votação passa a ser de 3 dias úteis.