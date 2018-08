Prefeitura relança o Bom Negócio para abranger os negócios de alto impacto

Da Redação Bem Paraná

Responsável pela capacitação de mais de 13 mil pessoas entre 2005 e 2012, o programa Bom Negócio será relançando pelo prefeito Rafael Greca, no dia 5 de setembro. O lançamento se dará dentro do conceito do Vale do Pinhão, o movimento da Prefeitura e do ecossistema de inovação da capital para tornar Curitiba a cidade mais inteligente do país, e passa a se chamar Bom Negócio – Vale do Pinhão. Assim, micro e pequenos empreendedores convencionais e de alto impacto (startups) serão preparados para adotar uma nova cultura de negócio voltada à inovação, com uso da tecnologia como aliada do crescimento, adoção de gestões mais modernas, compartilhamento de ideias e a aposta na economia criativa e colaborativa como estratégia de desenvolvimento. O curso é totalmente gratuito e irá ocorrer de setembro a dezembro deste ano.

Nos últimos quatro meses, a reformulação do programa da Prefeitura mobilizou vários integrantes do ecossistema de inovação da cidade, que criaram uma nova metodologia para o Bom Negócio. “O processo de construção do novo programa envolveu 23 parceiros, entre representantes da Prefeitura, de universidades, de entidades de fomento, especialistas em gestão e coach, empresas, empreendedores e terceiro setor, que se reuniram semanalmente com a finalidade de planejar, fazer ajustes e validar a execução do novo programa”, destaca Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba, órgão ligado à Prefeitura.

Ela lembrou ainda que a mobilização de todo o ecossistema para a criação do Bom Negócio – Vale do Pinhão, por si só, já é uma inovação. “Conseguimos reunir profissionais, especialistas e representantes de organizações, muitos deles concorrentes em suas áreas, para pensar coletiva e solidariamente em prol do empreendedorismo em Curitiba”, comemora Cris. De acordo com a presidente da Agência Curitiba, o esforço conjunto resultou em uma “jornada empreendedora”, com conteúdos à distância, semi presencial e presencial, workshops e mentorias.

As inscrições para o Bom Negócio – Vale do Pinhão começam no dia 6 de setembro e vão até o fim do mês, através do site www.programabomnegocio.com.br

Mentorias

Além disso, o novo Bom Negócio – Vale do Pinhão irá aproximar os empreendedores inscritos no programa e instituições e profissionais de renome e grande expertise nas diversas áreas do conhecimento. Ao longo da jornada, o empreendedor poderá realizar mentorias com cerca de 100 “padrinhos”, inscritos no programa, recebendo orientação para melhoria do negócio, assim como, contará com o apoio dos mentores para acompanhar o desenvolvimento da micro e pequena empresa e oferecer aconselhamento para os problemas do dia a dia. A mentoria já poderá ser requerida, no site do programa, a partir da Rota II. Após concluir o programa, o empreendedor receberá um certificado contendo três selos: Pinhão, Araucária e Gralha Azul, cada um deles representando uma etapa de formação e a evolução do empreendedor no programa. A formatura da primeira turma do Bom Negócio – Vale do Pinhão irá ocorrer no início de dezembro.



Rotas

Mari Pessin, assessora técnica da Agência Curitiba e coordenadora do Bom Negócio – Vale do Pinhão, explica que o programa terá uma jornada de 86 horas, com “rotas” presenciais e à distância (EAD). Na Rota 1, de 16 horas, serão abordados temas como planejamento, mercado e finanças. Esta rota é à distância e todos os alunos precisarão passar por ela. A Rota 2 é composta por EAD (14 horas) e workshops, que ocorrerão no Engenho da Inovação, sede da Agência Curitiba, no Rebouças. A Rota 3, de 56 horas, é presencial e terá sete encontros temáticos. Os encontros presenciais ocorrerão em espaços das instituições parceiras em vários pontos da cidade.