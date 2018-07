Prefeitura renova as árvores da Rua General Carneiro, no Alto da Glória

SMCS

A paisagem da Rua General Carneiro, no bairro Alto da Glória, está diferente a partir desta semana. A Prefeitura deu início aos trabalhos de vistoria, e retirada de árvores desvitalizadas – que poderiam apresentar risco de queda e já não cumprem função ambiental. No lugar delas, 64 novas mudas foram plantadas.

De acordo com o diretor de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff, o trabalho é resultado de levantamento dos técnicos. “Removemos 13 árvores desvitalizadas e o acompanhamento ainda deve seguir por mais uma semana”, contou.

A substituição por novas árvores, paralela às retiradas, além da função ambiental, levou em consideração as características da via. Do lado direito, onde há fiação elétrica, foram plantadas 45 novas mudas de calistemuns, que não chegam a prejudicar os cabos e possuem efeito ornamental com florada atrativa aos beija-flores.

Do lado esquerdo entraram 19 dedaleiros, com porte médio, raízes mais profundas e copa que proporciona sombra aos pedestres. As duas têm sido bastante utilizadas na arborização urbana de Curitiba pelas suas características.

Outra preocupação é com o espaçamento entre os plantios, que deve ser de quatro a cinco metros entre as árvores. “Para não atrapalhar a visibilidade, elas devem estar a dois metros de entradas e saídas de veículos e atrás de placas de sinalização”, explica o engenheiro agrônomo responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, Roberto Salgueiro.

Em toda a cidade há o cuidado de se buscar, ainda, espécies que não sejam tóxicas ou alergênicas. Atenção que deve ser redobrada em áreas próximas a hospitais, como é o caso da Rua General Carneiro, onde fica o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.