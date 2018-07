Prefeitura retoma pavimentação da Rua Barão do Rio Branco

Da Redação Bem Paraná

A Prefeitura de Piraquara executou, ontem, a pavimentação do primeiro trecho da Rua Barão do Rio Branco, no Jardim Bela Vista. A obra, que foi interrompida durante a execução devido à falta de repasses do Governo Federal, começou a receber o revestimento asfáltico a partir da Rodovia João Leopoldo Jacomel. A obra faz parte do Programa de Pavimentação executado pela prefeitura. “Recebemos autorização do Governo Federal e adiantamos, com recursos da prefeitura, o pagamento para a empresa que executa as obras. Isso foi determinante para a retomada dos trabalhos”, explicou o Prefeito Marcus Tesserolli, o Marquinhos.

Após a execução do primeiro trecho, a prefeitura busca a regularização dos repasses para a conclusão da etapa final.

A Prefeitura de Piraquara realiza um grande Programa de Pavimentação. Na semana passada a Rua Martimiano Sabino da Silva recebeu os serviços preliminares de escavação. A importante via da região receberá asfalto em todo o trecho que ainda não é pavimentado. A Rua Felipe Gubert também será contemplada nesta etapa. As ruas receberão os serviços de terraplanagem, drenagem, base e sub-base, meio-fio com sarjeta, revestimento com CBUQ e calçadas, entre outras.