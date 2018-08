Prefeituras da Grande Curitiba abrem concursos públicos

Da Redação Bem Paraná

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, autorizou nesta semana a realização de um novo concurso público para a contratação de servidores municipais para 15 diferentes cargos. São 111 novas vagas. Este será o primeiro concurso público da gestão. O último foi feito em 2016. Mas, não é apenas Curitiba que está com processos em andamento. Em Araucária, Quatro Barras e Piraquara também há processos em aberto.

Em Araucária, o concurso é do Instituto Vida e Saúde (Invisa), instituição que administra o Hospital Municipal de Araucária (HMA), está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) referente à contratação de profissionais para o HMA. As inscrições ocorrem exclusivamente pelo site www.invisa.org.br até às 23h59 (horário de Brasília) de amanhã. O Invisa informa que são mais de 330 vagas para cargos de nível superior, médio/técnico e fundamental.

Em Quatro Barras, a Prefeitura também abriu um PSS com inscrições até o dia 22 de agosto. Serão abertas 4 vagas para atuação nos estabelecimentos da Rede Pública de Saúde, com jornada semanal de 40 horas. O contrato tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais um. Os candidatos são avaliados pelo currículo e por prova de títulos referente à escolaridade, tempo de serviço e aperfeiçoamento profissional.

Em Piraquara a Prefeitura abriu o Processo Seletivo para contratação de médicos psiquiatras, no Processo Seletivo Simplificado - PSS. São vagas para atuação nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do município, com jornada de 20h semanais. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas diretamente na Secretaria Municipal de Saúde até o dia 24 de agosto. A seleção se dará por classificação de acordo com a pontuação da análise curricular. A contratação ocorrerá em regime especial por meio de contrato de um ano, com a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

Curitiba

Em Curitiba o concurso será aberto para os seguintes cargos: Agente Administrativo, Analista de Desenvolvimento Organizacional, Arquiteto, Auditor Fiscal de Tributos Municipais, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Sanitarista, Engenheiro de Segurança de Trabalho, Fiscal, Fiscal de Obras e Posturas, Nutricionista, Professor de Educação Infantil, Profissional do Magistério - Docência II, Procurador e Técnico Agrícola.

“A Prefeitura ficou velha. Nós encontramos uma deficiência de recursos humanos expressiva pela ausência de planejamento e gestão de política de recursos humanos”, disse o prefeito Rafael Greca.