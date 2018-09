Prefeituras da RMC abrem concursos públicos. Veja onde tem vaga

Da Redação Bem Paraná

A Prefeitura de Campo Largo abre Concurso Público para preencher diversos cargos de nível Médio, Técnico e Superior, para diversas funções na Administração Municipal, sob regime estatutário, para o ano de 2019. A inscrição do candidato deverá ser efetuada exclusivamente via internet, no endereço eletrônico: concursos.funtefpr.org.br/campolargo2018, onde existirá um link com o formulário para preenchimento destinado à participação no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Campo Largo, das 16 horas do dia 17 de setembro deste ano até às 23h59 do dia 29 de outubro de 2018. Os salários variam de R$ 1.256,21 a R$ 15.533,66.

Além de Campo Largo, outros municípios da Região Metropolitana estão com concursos para preencher vagas. A Prefeitura de Agudos do Sul lançou no final de agosto um concurso para o preenchimento de 19 vagas e formação de cadastro reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. O salário mensal varia de R$ 1.014,36 a R$ 7.749,40, e as inscrições serão realizadas exclusivamente no endereço eletrônico www.institutounifil.com.br, até às 23h59 do dia 20 de setembro de 2018.

A Prefeitura de Colombo também tem vagas para no Processo Seletivo Simplificado (PSS). São 36 vagas na área de saúde, com remuneração entre R$ 3.840,58 e R$ 12.325,35. As inscrições terminam na sexta-feira.

A Escola de Saúde Pública da Secretaria de Saúde de São José dos Pinhais publicou o Edital de abertura do Processo Seletivo dos Programas de Residência Médica para ingresso em 2019. As inscrições acontecem de 26 de setembro a 26 de outubro, sendo que a prova será realizada no mês de novembro, no dia 16.

Mais informações dobre os editais dos concursos podem ser obtidas nos portais das prefeituras.