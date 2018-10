'Prefiro um professor que ensina do que um capitão que corrige', diz Denise Fraga

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Posando com o livro "Teatro Completo", de Bertold Brecht, a atriz Denise Fraga confirmou seu voto com a frase: "Por palavras preciosas que nos ajudem a pensar!"

Na véspera da eleição, Denise Fraga fez vídeos pedindo voto para indecisos. "Eu voto no [Fernando] Haddad porque eu pesquisei muito e acabei descobrindo um candidato que eu adoro. E nenhuma crítica que eu tenha ao PT, vai me tirar a vontade de votar em um professor. Prefiro um professor que ensina do que um capitão que corrige, ainda mais quando o discurso dele vem cheio de violência. Ainda dá tempo. Mude seu voto", disse a atriz.

Uma parte da classe artística resolveu fazer um protesto durante a votação neste domingo (28) em favor da democracia e dos direitos humanos e contra o candidato Jair Bolsonaro (PSL). Entre as obras escolhidas estão nomes como Machado de Assis, Conceição Evaristo e Renata Souza.