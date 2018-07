Prêmio da Música Brasileira anuncia homenagem a Luiz Melodia e divulga indicados

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Prêmio da Música Brasileira divulgou nesta terça-feira (17) a lista de indicados de sua 29ª edição e anunciou homenagens a Luiz Melodia (1951-2017).

Dono de cinco troféus da premiação, o compositor carioca, morto há quase um ano, terá vida e obra lembradas em cerimônia conduzida pelas atrizes Debora Bloch e Camila Pitanga em 15/8, no Theatro Municipal do Rio.

Entre os indicados, o destaque é Chico Buarque. Detentor de oito prêmios na carreira, o compositor já garantiu um troféu, pois é autor ou coautor das três músicas que concorrem na categoria Melhor Canção: "Caravanas", do disco homônimo de 2017, "Massarandupió", que fez com Chico Brown, e "Tua Cantiga", parceria com Cristóvão Bastos.

O compositor divide o topo da lista de indicações com Mario Adnet, que concorre como Melhor Arranjador.

Outros destaques são Hermeto Pascoal e Grupo, com "No Mundo do Som", e Hamilton de Holanda Quinteto, com "Casa de Bituca", que disputam os troféus de Álbum Instrumental, Grupo Instrumental e Solista.

A lista de indicados contempla ainda nomes da nova geração, como As Bahias e a Cozinha Mineira, e veteranos, como Gal Costa, João Bosco e Moacyr Luz.

A premiação também destaca alterações no regulamento para que músicas lançadas em singles, não em álbuns, possam concorrer a Melhor Canção, e para que discos com cinco faixas, não oito, disputem Melhor Álbum.

O evento também selecionará um vencedor na nova categoria Melhor Videoclipe.

O canal de YouTube do Prêmio da Música Brasileira e o Canal Brasil transmitirão o prêmio ao vivo, na íntegra.