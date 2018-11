Prêmio da Quina acumula, e próximo concurso paga mais de R$ 2 milhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.832 da Quina. Os números sorteados nesta quinta-feira (22), em Campos Belos (GO), foram os seguintes: 40, 45, 51, 61 e 78. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 23, é de R$ 2,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 53 apostas ganhadoras, R$ 7.235,16

Terno - 3 números acertados - 3150 apostas ganhadoras, R$ 183,05

Duque - 2 números acertados - 91240 apostas ganhadoras, R$ 3,47

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.260 da Timemania. Os números sorteados nesta quinta-feira (22), em São Paulo, foram os seguintes: 18, 34, 38, 60, 73, 76 e 77. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$ 3,2 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 23.850,10

5 números acertados - 101 apostas ganhadoras, R$ 1.012,02

4 números acertados - 2216 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 23679 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - SÃO PAULO/SP - 23899 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.868 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta quinta-feira (22), em Campos Belos (GO), foram os seguintes: 1º sorteio - 05, 07, 14, 33, 35 e 44; 2º sorteio - 03, 08, 09, 15, 39 e 40. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$ 2,2 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 34 apostas ganhadoras R$ 1.550,18

Quadra - 4 números acertados - 1002 apostas ganhadoras R$ 60,11

Terno - 3 números acertados - 17169 apostas ganhadoras R$ 1,75

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 14 apostas ganhadoras R$ 3.388,26

Quadra - 4 números acertados - 712 apostas ganhadoras R$ 84,60

Terno - 3 números acertados - 14928 apostas ganhadoras R$ 2,01