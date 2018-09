Prêmio Multishow chega a 25 anos e terá Anitta e Tatá Werneck como apresentadoras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 25ª edição do Prêmio Multishow será exibida na próxima terça (25), a partir das 20h30, no YouTube, e das 21h30, no canal da TV paga. A atração premiará os desta­ques do cenário musical do país em 17 categorias e será apresentada por Tatá Wer­neck e Anitta. É a es­treia da funkeira no coman­do da festa, que acontece na Jeunesse Arena, no Rio.

"O prêmio é um evento em constante inovação e em 25 anos já passaram grandes personalidades no papel de apresentadores, entre eles, Ivete Sangalo, Cissa Guimarães, Fernanda Torres, Regina Casé, Nelson Motta, Lázaro Ramos, Bruno Mazzeo, Paulo Gustavo, Fábio Porchat e Toni Garrido", afirma Guilherme Zattar, diretor do Multishow.

Novas apostas, como Pabllo Vittar e Kevinho, além de veteranos como Ivete Sanga­lo e Luan Santana, estão confirmados para os shows. Os vencedores da noite são eleitos pelo público e por um time de jurados formado por músicos, jornalistas, críticos e profissionais e entusiastas da indústria fonográfica.

"Neste ano há uma novidade: a categoria melhor dupla. Foi um pedido do nosso público e que achamos muito importante atender", explica Zattar. "As indicações rolaram através do nosso site e cinco duplas concorrem: Henrique e Juliano; Jorge e Mateus; Maiara e Maraisa; Matheus e Kauan; Simone e Simaria."

A votação popular continua aberta no site do Multishow até a segunda (24). O público vai escolher os melhores do ano em categorias, como melhor cantor, melhor cantora, me­lhor grupo, melhor dupla, melhor show, melhor música e música chiclete.

Para comemorar os 25 anos do prêmio, completados em 2018, serão relembrados grandes momentos da cele­bração e destacadas as prin­cipais personalidades que passaram por ela -a produ­ção terá cenografia especial, do carioca Abel Gomes.

Os vencedores das catego­rias artista revelação, canção do ano e melhor disco serão decididos em debate ao vivo, com os 11 integrantes do júri, na noite da premiação.

PABLLO VITTAR FALA CONTRA PRECONCEITO

Está programado para esta edição do Prêmio Multishow um emocionante manifesto da cantora Pabllo Vittar sobre empoderamento de gênero e sexualidade. A artista fará ainda um es­petáculo com 40 bailarinos, com as canções "Indestrutí­vel" e "Problema Seu".

Cerca de 15 artistas se apresentarão na noite, com repertório que inclui lança­mentos e interpretação de

canções premiadas, indica­ das em edições passadas. Luísa Sonza cantará "A Festa" (Ivete Sangalo); Kevinho, "Camarote" (Wesley Safa­dão); e Dani Russo ficará com "Show das Poderosas" (Anit­ta), entre as atrações.

MULTIPLATAFORMA

A transmissão da 25ª edição do Prêmio começa primeiro no YouTube, simultaneamente em três canais: Humor Multishow, sob o comando de Blogueirinha de Merda e Diva Depressão; canal KondZilla, com Titi Müller; e Depois das Onze, com Gabie Fernandes e Thalita Meneghim.

A partir das 20h30 todos mostram o pré-show que vai rolar no novo palco do tapete vermelho. Em seguida, o canal Música Multishow assume a transmissão diretamente dos bastidores da premiação, com um time formado por Kéfera, que estreia como apresentadora da segunda tela do prêmio, Luísa Sonza, Gabie e Thalita do DD11, Lucas Rangel e Jefferson Schroeder.

A partir das 21h15, eles fazem comentários sobre a premiação, entrevistam artistas convidados, recebem os vencedores da noite e promovem encontros históricos e de quebrar a internet. Já Gominho interage com os artistas que se apresentam em números musicais e os vencedores da noite.

Fernandinha Souza invade os camarins dos artistas em uma "live" simultânea no Facebook do Multishow e em sua Fanpage, a partir das 21h. Às 22h30, cinco câmeras exclusivas transmitem ao vivo pelo Twitter as reações dos indicados da categoria melhor clipe TVZ.

O vencedor será escolhido através da hashtag mais votada na plataforma, em tempo real, no dia do evento.

Confira as principais indicações do prêmio com voto popular

MELHOR GRUPO

Harmonia do Samba

Imaginasamba

Rouge

Sorriso Maroto

Turma do Pagode

MELHOR CANTOR

Gusttavo Lima

Kevinho

Leo Santana

Luan Santana

Wesley Safadão

MELHOR CANTORA

Anitta

Ivete Sangalo

Joelma

Marília Mendonça

Naiara Azevedo

MELHOR SHOW

Anitta

Bruno & Marrone

Luan Santana

Marília Mendonça

Simone & Simaria

MELHOR DUPLA

Henrique & Juliano

Jorge & Mateus

Maiara & Maraisa

Matheus & Kauan

Simone & Simaria

MELHOR MÚSICA

"2050" - Luan Santana

"Ausência" - Marília Mendonça

"Cheguei Pra Te Amar" - Ivete Sangalo part. MC Livinho

"Pesadão" - IZA part. Marcelo Falcão

"Regime Fechado" - Simone & Simaria

MÚSICA CHICLETE

"Contatinho" - Nego do Borel part. Luan Santana

"Check-In" - Luan Santana

"Vai Malandra" - Anitta

"Dona Maria" - Thiago Brava part. Jorge

"Rabiola" - Kevinho