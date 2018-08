Prêmio paga R$ 50 mil a ideias para melhorar o setor de saúde no Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Profissionais e estudantes de diferentes áreas com projetos que contribuam para a melhoria das práticas, processos, tecnologias e métodos de gestão no setor de saúde podem participar do Prêmio Empreenda Saúde 2018 até domingo (5).

A inscrição pode ser feita em três categorias: solução para melhoria da qualidade ou eficiência hospitalar, solução de orientação direta ao paciente e solução de impacto na rede de saúde.

O vencedor ganhará R$ 50 mil para utilização no negócio, além de orientação profissional especializada da Everis, cuja fundação organiza o concurso junto com o Hospital Sírio-Libanês, para colocar a ideia em prática no mercado brasileiro.

Para cada categoria, serão selecionados seis finalistas e as duas melhores soluções de cada serão apresentadas em um evento final. A escolha do ganhador será feita por uma comissão de avaliação e um corpo de jurados, compostos por membros renomados das áreas de ensino, pesquisa e inovação, e de empresários das mais diversas esferas da saúde no país.

Pessoas físicas residentes no Brasil, individualmente ou em grupo, podem inscrever seus projetos ou planos de negócios, pelo site, onde também está disponível o regulamento. O vencedor será anunciado em novembro.