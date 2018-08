Prêmio Paraná de Literatura 2018 soma 1,8 mil obras inscritas

Da redação

A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) divulgou o número de concorrentes ao Prêmio Paraná de Literatura 2018. Foram enviados 1.852 livros inéditos, divididos em três categorias: Poesia - Prêmio Helena Kolody (797 obras), Romance - Prêmio Manoel Carlos Karam (523) e Contos - Prêmio Newton Sampaio (532). Os trabalhos foram inscritos pela internet, gratuitamente, por meio do site www.bpp.pr.gov.br.

Autores de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, além de brasileiros residentes em vários países do Exterior, enviaram trabalhos. Os estados com mais participantes são, pela ordem, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Como ocorreu em 2017, o número de inscritos neste ano indica um equilíbrio entre escritores jovens e mais velhos: 47% têm até 40 anos e 53% estão acima desta faixa etária. Quanto ao gênero dos concorrentes, o predomínio masculino continua — 71,5% são homens e 28,5% mulheres.

Para o diretor da Biblioteca Pública do Paraná, Rogério Pereira, o concurso deste ano marca a consolidação do sistema online de inscrições, adotado em 2017, que tornou todo o processo mais acessível e democrático. “Desoneramos os concorrentes das despesas postais e de impressão. O resultado é uma participação maciça pelo segundo ano consecutivo”, afirma.

O resultado do concurso será divulgado até a primeira quinzena de dezembro. O vencedor de cada categoria receberá R$ 30 mil e terá sua obra publicada pelo selo Biblioteca Paraná, com tiragem de mil exemplares. Os premiados também receberão 100 cópias de seus livros e poderão reeditar os títulos comercialmente.

As obras concorrentes serão avaliadas por uma comissão julgadora formada por um presidente e nove membros, três em cada categoria. Os integrantes serão anunciados pela BPP em setembro.