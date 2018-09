Prêmio principal da Mega-Sena acumula

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.076 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (8), em São Bento do Sul (SC), foram os seguintes: 05 - 06 - 12 - 15 - 22 - 43. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 12, é de R$ 28 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 86 apostas ganhadoras, R$ 22.660,94

Quadra - 4 números acertados - 5364 apostas ganhadoras, R$ 519,02

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4771 da Quina. Os números sorteados neste sábado (8), em São Bento do Sul (SC), foram os seguintes: 01 - 53 - 62 - 67 - 77. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 10, é de R$ 6,6 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 33 apostas ganhadoras, R$ 13.854,48

Terno - 3 números acertados - 4104 apostas ganhadoras, R$ 167,52

Duque - 2 números acertados - 123994 apostas ganhadoras, R$ 3,04

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.229 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (8), em São Bento do Sul (SC), foram os seguintes: 13 - 21 - 31 - 45 - 48 - 55 - 65. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 11, é de R$ 7 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 69.189,49

5 números acertados - 103 apostas ganhadoras, R$ 959,63

4 números acertados - 2121 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 21781 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do coração: Atlético-GO - 7330 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1837 da Dupla-Sena. Os números sortados neste sábado (8), em São Bento do Sul (SC), foram os seguintes: 1º sorteio - 06, 15, 19, 26, 30 e 33; 2º sorteio - 11, 17, 21, 33, 38 e 39. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 11, é de R$ 5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras R$ 2.390,76

Quadra - 4 números acertados - 550 apostas ganhadoras R$ 84,45

Terno - 3 números acertados - 11421 apostas ganhadoras R$ 2,03

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 6 apostas ganhadoras R$ 6.096,42

Quadra - 4 números acertados - 507 apostas ganhadoras R$ 91,61

Terno - 3 números acertados - 10660 apostas ganhadoras R$ 2,17