Prêmio recorde de US$ 1,6 bilhão em loteria americana sai para apenas um apostador

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um único bilhete foi identificado como o vencedor da quantia recorde de US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões) na loteria americana Mega Millions.

O bilhete foi vendido na Carolina do Sul, informa o site da Mega Millions.

Os números sorteados foram 5-28-62-65-70. A chance de acertar todos os números e ganhar o prêmio máximo era de 1 em 302,5 milhões.

É possível que o mundo nunca saiba quem é o vencedor. A Carolina do Sul é um dentre oito estados —incluindo Delaware, Georgia, Kansas, Maryland, Dakota do Norte, Ohio e Texas— onde os vencedores podem permanecer anônimos.

O valor de US$ 1,6 bilhão representa a opção de anuidade, paga por um período de 29 anos. No entanto, a maioria dos vencedores prefere retirar o prêmio de uma vez, em dinheiro —neste caso, o valor seria US$ 913 milhões (R$ 3,38 bilhões).

O prêmio da Mega Millions atingiu o valor recorde porque ninguém conseguia os números vencedores desde julho, quando um grupo de trabalhadores da Califórnia dividiu US$ 543 milhões (R$ 2 bilhões).

Até agora o maior prêmio de loteria nos Estados Unidos era 1,586 bilhão de dólares, distribuído em 2016 no sorteio Powerball.

Este prêmio foi dividido entre três vencedores na Califórnia, Flórida e Tennessee. Cada um levou US$ 528,8 milhões (R$ 1,9 bilhão).