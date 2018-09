Preocupado com a Copa do Brasil, Corinthians encara o América-MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o possível retorno do centroavante Roger, autor de três gols no Brasileiro, o Corinthians enfrenta o América-MG, neste sábado, às 19h, no estádio Independência, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Classificado para a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o técnico Jair Ventura decidiu poupar Danilo Avelar, Douglas e Jadson. Eles foram os atletas que mais apresentaram desgaste após a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo na quarta-feira passada. A decisão acontece nos dias 10 e 17 de outubro.

Também existe a chance de Mateus Vital ser preservado. Ele viajou com a delegação para a capital mineira, mas não tem escalação assegurada. Nas últimas partidas, ele vem atuando improvisadamente no ataque e, caso não possa jogar, será substuído por Roger.

O Corinthians está em oitavo lugar na tabela, com 34 pontos, e já começou a se distanciar da zona de classificação para a Libertadores. Atualmente, o Atlético-MG é o sexto, com 42.

Já o América é o 13º, com 31. O time dirigido por Adilson Batista vem fazendo uma campanha regular, mas ainda tenta se distanciar da zona de rebaixamento. Na rodada passada, a equipe arrancou um bom empate por 1 a 1 com o líder São Paulo, no Morumbi.

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Aderlan, Matheus Ferraz, Messias, Gerson Magrão; Leandro Donizete, David, Juninho, Ruy; Luan, Wesley Pacheco. T.: Adilson Batista

CORINTHIANS

Cássio; Gabriel, Henrique, Léo Santos, Carlos Augusto; Ralf, Araos, Pedrinho, Clayson, Romero; Roger (Mateus Vital). T.: Jair Ventura

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)