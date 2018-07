Preocupado com altitude de Quito, Vasco estreia na Sul-Americana contra LDU

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco estreia nesta quarta-feira na Copa Sul-Americana. O time carioca enfrenta a LDU às 19h30 (horário de Brasília), no estádio La Casa Blanca, em Quito (EQU).

O Vasco entrou no torneio depois de fracassar na disputa da Taça Libertadores. Em um grupo que também tinha Cruzeiro e Racing (ARG), a equipe cruzmaltina conseguiu um prêmio de consolação na última rodada ao derrotar a Universidad de Chile, em Santiago, e ficar em terceiro lugar na chave.

A altitude da capital equatoriana é a grande preocupação dos vascaínos. A única experiência nesse tipo de confronto, em 2018, não foi bem sucedida. Diante do Jorge Wilstermann, a equipe levou 4 a 0 na Bolívia depois de ter goleado pelo mesmo placar no Rio de Janeiro, pela fase preliminar da Libertadores. A classificação dos cariocas aconteceu na disputa por pênaltis.

Para encarar a equipe do Equador, o desgaste físico dos atletas também serviu como "eliminação". Assim, os meias Yago Pikachu e Desábato foram vetados. O zagueiro Breno, que já voltou a atuar depois de um período afastado por contusão, também não viajou.

A novidade no time comandado por Jorginho é a presença de Wagner em lugar de Pikachu. No meio-campo, Bruno Cosendey deve ter chance para atuar na proteção da defesa ao lado de Andrey. O zagueiro escolhido para o lugar de Breno é Henríquez, recém-contratado do Sport.

Apesar dos problemas na construção do elenco, o Vasco vive um bom momento desde o fim do recesso para a Copa do Mundo. Em três partidas, o time carioca ganhou do Bahia na Copa do Brasil -mas não avançou por causa do saldo de gols do confronto-, empatou com o Fluminense -levando um gol no último minuto- e derrotou o Grêmio.

O Vasco deve entrar em campo nesta quarta com a seguinte formação: Martín Silva; Luiz Gustavo, Henríquez, Ricardo, Henrique; Andrey, Bruno Cosendey, Giovanni Augusto, Wagner, Kelvin; Andrés Rios. A partida de volta contra a LDU, em São Januário, está marcada para o dia 2 de agosto.

Estádio: La Casa Blanca, em Quito (EQU)

Horário: 19h30 desta quarta

Juiz: Juan Soto (VEN)