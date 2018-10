Preparação para o Enem: escola dá dez dicas para a reta final de estudos

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A rede de ensino profissionalizante Cebrac (Centro Brasileiro de Cursos) realizou em diversas cidades do País cursos gratuitos preparatórios para o ENEM. Agora, na reta final para a prova nacional, o Cebrac dá as dicas:

1 - Não deixe de dormir para estudar - O sono é muito importante para assimilar os conhecimentos adquiridos e manter a concentração, portanto, não deixe de dormir para estudar nessa reta final, isso dificultará o seu desempenho na prova.

2 - Foque nos pontos fracos - É preciso identificar seus pontos fracos para que possa fortalecê-los antes da prova. Faça um levantamento das dificuldades encontradas ao longo do ano, onde estão seus maiores erros e então estude focado nesses assuntos.

3 - Realize simulados cronometrando o tempo - O sistema de avaliação do Enem identifica os chutes, portanto, é preciso ter tempo para analisar todas as questões da prova. Cronometrar o tempo ajudará também a não ficar parado nas questões difíceis e impactar as demais.

4 - Faça exercícios físicos - Os exercícios físicos estimulam a produção de hormônios responsáveis pela sensação de prazer, por isso, a atividade física é uma ótima estratégia para aliviar a pressão e ansiedade antes da prova.

5 - Relembre os principais resumos - Se você fez resumos das matérias ao longo do ano, é hora de reler os principais. Foque nos resumos das matérias que tem mais dificuldade.

6 – Treine redação – A redação cobrada no ENEM utiliza o formato dissertativo-argumentativo e deve ser dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Para se dar bem, é preciso expor argumentos sobre o tema e desenvolver uma conclusão que solucione o problema apresentado. Escreva e releia as redações algumas vezes para checar se está cumprindo esse formato.

7 – Planeje o dia da prova - Verifique onde realizará a prova, como chegar até o local e o meio de transporte que utilizará.

8– Atenção ao que precisa levar - Deixe pronta a mochila com os itens que vai levar. Não esqueça da caneta esferográfica PRETA com tubo transparente; Documento oficial de identificação com foto (identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho e/ou passaporte); e Comprovante de inscrição (acesse o site do ENEM).

9 - Controle a ansiedade - A ansiedade pode atrapalhar no momento de realização da prova, portanto, é preciso aprender a controlar seu lado emocional e lidar com a ansiedade. Crie algumas medidas para se manter calmo, caso o nervosismo surja, assim, aumentarão suas chances de sucesso.

10 - Pense positivo – Pensar positivamente fará com que você fique menos ansioso e consiga realizar a prova com mais cautela.