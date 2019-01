Prepare-se para acompanhar os 60 shows gratuitos que serão feitos na cidade

SMCS

Durante os 12 dias da 36ª Oficina de Música, que começa nesta quarta-feira (16/1) e segue até 27 de janeiro, Curitiba terá uma ampla programação de shows e concertos gratuitos. São mais de 60 apresentações, da música erudita à popular, com entrada franca garantida. O evento é promovido pela Prefeitura de Curitiba, por meio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

As apresentações gratuitas acontecem em parques, igrejas e nos 14 espaços culturais que serão palco da Oficina de Música de Curitiba. “Considerando a programação da Jazztronômica, que acontece no pátio da Capela Santa Maria, são mais de 60 shows de músicos de alto nível com entrada franca”, explicou Janete Andrade, coordenadora geral da Oficina de Música de Curitiba.

Além dos shows, dentro da Oficina de Música tem ainda a Oficina Verde com uma intensa programação gratuita de cursos e palestras sobre sustentabilidade, e a Jazztronômica, que é uma feira de gastronomia embalada por apresentações ao vivo de músicos curitibanos.

Neste ano, a Oficina de Música de Música conta com cerca de 250 shows e eventos abertos ao público, com ingressos a preços populares. As grandes apresentações custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Os demais são R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Oficina de Música com entrada franca

17 de janeiro (quinta)

MÚSICA ANTIGA - 12h - Capela da Glória

Concerto dos Professores de Música Antiga

Obras italianas e germânicas do século XVII

Rua Conselheiro Laurindo, 273

18 de janeiro (sexta)

PAIOL DIGITAL - 19h - Teatro do Paiol

O Paiol Digital busca o engajamento de pessoas conectadas ao mundo do empreendedorismo e da inovação e das novas tecnologias, propiciando networking e fomentando ações voltadas ao desenvolvimento da cidade, das pessoas e dos negócios. Nessa edição o Paiol Digital será especificamente para área musical com os temas elencados abaixo.

Convidados - 1. Raissa Fayet TEMA: Raissa Fayet - música como tecnologia social e ambiental.

2. Ramiro Pissetti TEMA: Projeções audiovisuais em espetáculos musicais e Festivais internacionais de Arte & Tecnologia.

3. Rafael Bley (Didones) TEMA: A influência da tecnologia na indústria da música.

4. James Pedrozo Pinto aka James Feeler - Jamute TEMA: Som, percepção, evolução.

Praça Guido Viaro

19 de janeiro (sábado)

11h30 – Capela Santa Maria - Jazztronômica

ANA PAULA DA SILVA TRIO

Ana Paula da Silva (voz/violão)

Davi Sartori (piano)

William Goe (bateria/percussão)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

MÚSICA ANTIGA - 12h - Capela da Glória

Concerto do Ensemble Música Barroca Curitiba

Violino e direção - Matheus Prust

Programa - False ConsonancesofMusick, obras de Nicola Matteis

Integrantes - Violino barroco - Matheus Prust, Violoncelo barroco - Alzira Schmitt-Hübner, Guitarra barroca - Roger Burmester, Arquialaúde - Anderson de Lima, Cravo - Douglas Amrine

Rua Conselheiro Laurindo, 273



13h – Capela Santa Maria - Jazztronômica

LAPERCUTÓRIO

Vina Lacerda (percussão)

Bruno Oliveira (percussão)

Vinícius Portes (percussão)

Leonardo Gorosito (percussão)

Luiz Fernando Diogo (percussão)

Luís Rolim (percussão)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

DAVI BLACK – RAPPER - 15h30 Parque Passaúna

Davi Black, ao lado do DJ Fábio Assis, promete um show de Hip Hop com músicas dançantes, vibração positiva e consciente.

Final da Rua Eduardo Sprada

BATE-PAPO COM ANDRÉ MIDANI - 16h - Capela Santa Maria

Mediação - Rodrigo Browne

“Se não existisse, André Midani não poderia ser inventado. Seria inverossímil demais”. (Zuenir Ventura).

Com uma história de vida ímpar, André Midani contribuiu efetivamente para a construção de parte importante da História da Música Popular Brasileira. Nesse bate-papo, o público terá a oportunidade de ter contato com a visão de Midani a respeito do modo de produção, veiculação e comercialização da Música Popular, e sobre suas transformações, do 78 rotações ao long-play, do vinil ao CD, do CD ao MP3.

Rua Conselheiro Laurindo, 273

21h30 – Capela Santa Maria - Jazztronômica

LUÍS OTÁVIO QUARTETO

Luís Otávio (guitarra)

Humberto Piccoli (guitarra)

Rodrigo Marques (baixo)

Dennis Mariano (bateria)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

20 de janeiro (domingo)

8h30h concentração, Capela Santa Maria

BICICLETANDO NA OFICINA

Passeio ciclístico musical por vários parques da cidade com apresentações de pocket shows. O passeio sairá da Praça de Bolso do Ciclista, concentração às 9h com o pocket show com A Banda Lyra Curitibana, passará pela Capela da Glória às 9h45, com o concerto dos professores de Música Antiga, em seguida seguirá para o Bosque do Papa às 10h30 – Pocket concerto com o pianista Wim Van Moerbecke, seguirá para o Parque São Lourenço às 11h20 com o grupo Trio Harmônicas de Curitiba, retorno para a Praça de Bolso do Ciclista com o show de encerramento às 12h30 Bananeira Brass Band.

Rua Conselheiro Laurindo, 273



11h Praça Iguaçu - Memorial de Curitiba

ORQUESTRA DE METAIS E PERCUSSÃO GÊNESIS

Regência – Vagner Gonçalves Franco

Programa – Obras para Orquestra de metais

Gioachino Rossini - William Tell – Overture, Paul Lovatt-Cooper - Enter the galaxies, Camille Saint-Saens - Symphony nº 3 – Organ – Maestoso, Johann Sebastian Bach - Toccata em Re menor - Arr.: Ray Farr, Richard Kingsmore - Since Jesus came into my heart, Enio Morricone - Gabriel`s oboe

Largo da Ordem – Centro Histórico

11h - Universidade Livre do Meio Ambiente

GAITEIROS DE LUME – MÚSICA CELTA

Direção Musical – Carlos Simas

Gaiteiros de Lume, grupo musical que surgiu em meados de 2007. Com influências da cultura medieval e dos povos celtas da região da Irlanda, Escócia, Bretanha (França) e Galícia (Espanha), o repertório deles vai desde temas instrumentais, líricos, cheio de poesia até o folk.

Rua Victor Benato, 210 - Pilarzinho

11h30 - Capela Santa Maria - Jazztronômica

CLARISSA BRUNS

Clarissa Bruns (vocal)

Vinícius Chamorro (violão 7 cordas)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

13h - Capela Santa Maria - Jazztronômica

MGM TRIO DE VIOLÕES

Murillo da Rós (violão)

Gegê Félix (violão)

Mazzar Mazarrolo (violão)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

12h30 - Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões

CONCERTO DE ORGÃO COM JAMES JOHNSTONE

Johann CasparKerll (1627-1693) - Batalla Imperial, Girolamo Frescobaldi (1583-1643) - Toccata Quinta, Book II (1637), Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Partite diverse sopra il Chorale e‘Sei gegrusset, Jesu gütig’ BWV 768, Dieterich Buxtehude (1637-1707) - Passacaglia em Re BuxWV 161 e Toccata em Re BuxWV 155

Praça Rui Barbosa, 149 - Centro

15h - Oratório Bach – Bosque Alemão

CONCERTO DO ENSEMBLE MÚSICA BARROCA CURITIBA

Programa - Sonate à due e tre, obras das escolas de Veneza e Bolonha no século XVII

Direção Musical - Matheus Prust

Rua Francisco Schaffer s/nº - Vista Alegre

15h30- Parque Lago Azul

15h - Universidade Livre do Meio Ambiente

SEGUNDASÁBADO – ESPETÁCULO “O PORTO DE CADA UM”

O grupo SegundaSábado realiza um trabalho musical com enfoque na improvisação de arranjos vocais, acompanhados de instrumental harmônico e percussivo. Em seu show atual o grupo apresenta "O Porto de cada um", onde música e contação de histórias se entrelaçam, abrindo um convite para um navegar até novos portos.

Elenco - Liane Guariente, Mimi, Gilson Hack, Camila Moro, Altafini e Igor Ribeiro.

Rua Colomba Merlin 476 - Próximo da Igreja do Umbará

17h - Universidade Livre do Meio Ambiente

CORAL ONLY VOX

O grupo Only Vox é o primeiro grupo à capela da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e é formado em sua maioria, por alunos da Universidade, sendo os integrantes de cursos diversos. Programa - Bang, Love yourself, Standing by, MisBehavin, Take me Home, Eu sei que vou te amar, Shape of you, Payphone, Halellujah, White winter hymnal, Stand by me, Hey yah, Pesadão, No meu coração você vai sempre estar

Rua Victor Benato, 210 - Pilarzinho

GRUPO CHORO E SERESTA

O Conjunto Choro e Seresta é o regional em atuação de maior representatividade na história do choro de Curitiba. Seguindo uma tradição de 44 anos as apresentações aos domingos do conjunto na feirinha do Largo da Ordem é ao mesmo tempo, um núcleo de referência em choro e um cartão postal da capital paranaense. O conjunto Choro e Seresta é formado por músicos que se encontram em três gerações desde a formação do grupo.

17h - Parque Tingui

CLAN MAC NORSE

A Banda curitibana Clan Mac Norse, formada em 2011, apresenta a música tradicional das regiões nórdicas, a Escandinávia (Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia).

Rua Dr. Mba de Ferrante s/ nº

21h30 - Capela Santa Maria - Jazztronômica

MASTER JAM

Hector Costita (sax)

Lula Galvão (violão)

Mauro Martins (baixo)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

21 de janeiro (segunda)

MÚSICA DE CÂMARA - 12h - Capela da Glória

Programa – Georg Friedrich Händel - _Passacaille em Sol menor HWV 432– Fernando Cordella - cravo, Max Reger – Serenata para flauta, violino e viola, flauta - Rogério Wolf, violino - Priscila Rato, viola – Peter Pas, Serguei Prokofiev – Sonata para dois violinos Op. 56 – violinos - Priscila Rato e Carmelo de Los Santos, Johann Sebastian Bach – Sonata em Sol Maior para violino e cravo, violino – Carmelo de Los Santos, cravo – Fernando Cordella, Georg Friedrich Händel - Sonata em Sol menor - cravo – Fernando Cordella, violoncelo – MassimoMacri, contrabaixo – Milton Masciadri

Av. João Gualberto, 565 - Alto da Glória

13h – Capela Santa Maria - Jazztronômica

DUO F5

Sérgio Albach (clarinete/clarone)

Fabiano " O Tiziu" (violão 7)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

14h30 - Capela Santa Maria – Sala do coro

PALESTRA

Professora Abigail Silva

AULAS DE PIANO-INDIVIDUAL OU EM GRUPO PIANO ORQUESTRA

Escolha dos Temas para debate 1-Postura. 2.Neurociência: concentração, foco, emoção, criatividade. 3. A teoria na prática. 4. A harmonia na prática- encadeamentos, improvisação, variação, arranjo, composição. 5. Aula individual ou em Grupo. 6. Repertório e Partituras: erudito ou popular. 7. Exercícios de Técnica. 8. Escalas. 9. A história de música. 10. As músicas com letras.

Jean Piajet - Ensino Construtivista: O que ensinar Como Quando Por que Para que

Rua Conselheiro Laurindo, 273

18h30 - Memorial da Cidade

RODA DE CHORO COM JULIÃO BOÊMIO E CONVIDADOS

O cavaquinista Julião Boêmio é o anfitrião desta Roda de Choro, que num clima leve e descontraído estará aberta a canjas. Leve seu instrumento e participe!

Rua Claudino dos Santos, 79 – Largo da Ordem

19h30 - Reservatório do Alto de São Francisco

BANDA SINFÔNICA MUNICIPAL DE BAURU

Direção Musical - Devanildo Aparecido Balmant

Rua dos Presbíteros s/n

18h30 - Capela Santa Maria - Jazztronômica

BANDOLAXO

Glauco Sölter (baixo)

Daniel Migliavacca (bandolim)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

22 de janeiro (terça)

12h - Comunidade Luterana Igreja de Cristo

RECITAL DE VIOLÃO COM WALMOR BOZA

John Dowland - Tarelon’sResurrection, Dr. Case’s Pavan, A Dream, Dowland’sFirstGalliard, GirolamoFrescobaldi - Aria Detta La Frescobalda, Domenico Scarlatti, Minueto K 83, Sonata K 149, Agustín Barrios - La Catedral, Prelúdio, Andante religioso, Allegrosolemne, Francisco Tárrega - Mazurka em Sol Maior, Mauro Giuliani - Variações sobre um tema de Händel op. 107

Rua Inácio Lustosa, 309

13h30 -Capela Santa Maria - Jazztronômica

TRIO U.M.A.

Thayana Barbosa (voz/percussão)

Janaína Fellini (voz)

Nani Barbosa (voz/percussão)

Vinícius Nisi (programação)

Glauco Sölter (baixo)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

18h30 - Capela Santa Maria - Jazztronômica

DUO FREIRE-BEIS

Santiago Beis (teclado)

Sergio Freire (saxofones)

Rua Conselheiro Laurindo, 273



19h30 - Reservatório do Alto de São Francisco

DOXOLOGYBIG BAND JAZZ

Direção musical –Ragner Seifert

Programa - Joshua Fit The Battle Of Jericho, Joshua Battle Bone's, New Psalm 23

Gonna Go Back, Doxology, John Brown's Other Body, Conhece Deus, A Quiet Place, Savior Lake, Blessed Assure, He’s Everything

Rua dos Presbíteros s/n

18h30 - Memorial da Cidade

RODA DE SAMBA DO SINDICATIS

Nessa Roda de Samba, o Sindicatis se reúne para cantar Sambas antigos, partido alto e de terreiro.

Rua Claudino dos Santos, 79 – Largo da Ordem

18h30 - Capela Santa Maria - Jazztronômica

DUO FREIRE-BEIS

Santiago Beis (teclado)

Sergio Freire (saxofones)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

23 de janeiro (quarta)

13h - Capela Santa Maria - Jazztronômica

TRIATON

Mário Conde (violão tenor)

Vinícius Chamorro (violão7)

Endrigo Bettega (percussão)

Rua Conselheiro Laurindo, 273



18h30 - Memorial da Cidade

RODA DE MÚSICA CAIPIRA COM OSWALDO RIOS E JÚNIOR BIER

O cantor e violonista Oswaldo Rios e o violeiro Júnior Bier recebem convidados para juntos cantarem canções tradicionais do repertório da nossa Música Caipira.

Rua Claudino dos Santos, 79 – Largo da Ordem

18h30 - Capela Santa Maria - Jazztronômica

LEONARDO DOS SANTOS, VINÍCIUS ARAÚJO E RODRIGO MARQUES TRIO

Vinícius Araújo (guitarra)

Leonardo dos Santos (gaita harmônica)

Rodrigo Marques (baixo acústico)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

19h30 - Reservatório do Alto de São Francisco

DANIEL MIGLIAVACCA QUARTETO – ESPETÁCULO “ALMA LÚDICA”

O compositor e bandolinista Daniel Migliavacca lança seu quinto CD “Alma Lúdica” acompanhado do seu quarteto que é formado pelos músicos: Glauco Solter (baixo), Gustavo Moro (violão 7 cordas) e Luis Rolim (bateria).

Rua dos Presbíteros s/n

24 de janeiro (quinta)



12h - Comunidade Luterana Igreja de Cristo

CONCERTO DOS PROFESSORES DE MÚSICA ANTIGA

A Arte da Fuga de Johann Sebastian Bach

Rua Inácio Lustosa, 309

13h - Capela Santa Maria - Jazztronômica

ACORDEOM BRASILEIRO (LANÇAMENTO DO LIVRO)

Marina Camargo (acordeon)

Marcelo Pereira (baixo)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

18h30 - Memorial da Cidade

VIOLADA E BAILE DE FANDANGO COM O MESTRE AORELIO DOMINGUES

O Mestre Aorélio Domingues é o anfitrião dessa reunião que remeterá ao clima dos tradicionais encontros de Fandango do litoral paranaense.

Rua Claudino dos Santos, 79 – Largo da Ordem

18h30 - Capela Santa Maria - Jazztronômica

BOLDRINI JAZZ QUARTETO

José A. Boldrini (baixo acústico)

Nil Oliveira (piano)

Ronald Kubis (sax alto)

Leandro Superchinsk (bateria)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

19h30 - Reservatório Sanepar

DIOGO PICÃO (PORTUGAL) CONVIDA THIAGO RIGHI, OSWALDO RIOS E RUBEN PIRES

Diogo Picão é um promissor músico português, saxofonista de jazz de formação e apaixonado pela MPB que encontrou na escrita e na fusão entre estilos musicais o elixir para as suas canções

Rua dos Presbíteros s/n

25 de janeiro (sexta)

13h - Capela Santa Maria - Jazztronômica

ÍRIA BRAGA

Íria Braga (voz)

Davi Sartori (teclado)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

18h30 - Memorial da Cidade

GARIBADINHOS – PRÉ CARNAVAL INFANTIL DO BLOCO GARIBALDIS & SACIS

Celebrando os 20 anos do bloco pré-carnavalesco Garibaldis& Sacis, venha se fantasiar, brincar e curtir o carnaval dessa e das futuras gerações de foliões no Garibaldinhos!

Rua Claudino dos Santos, 79 – Largo da Ordem

18h30 - Capela Santa Maria - Jazztronômica

LUÍS FOLLMANN TRIO

Luís Follmann (guitarra)

Diego Porres (baixo)

Thales Figueiredo (bateria)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

19h30 - Reservatório do Alto de São Francisco

EMMANUEL BACH E GRUPO

Emmanuel Bach é guitarrista e compositor, seu trabalho autoral explora as misturas entre o Jazz contemporâneo, música brasileira e latina. No show Emmanuel Bach e Grupo serão apresentadas as músicas de seus dois álbuns, além de releituras de grandes compositores brasileiros.

Rua dos Presbíteros s/n

26 de janeiro (sábado)



10h - Capela Santa Maria

ENCERRAMENTO DE ALUNOS DE MÚSICA ERUDITA

Recital de Percussão – Professor Fernando Rocha

Concerto de encerramento da classe dos professores de Música Contemporânea Flo Menezes e Alexandre Lunsqui

Rua Conselheiro Laurindo, 273



11h - Capela Santa Maria - Jazztronômica

CLARONE NO CHORO

Sérgio Albach (clarone)

Daniel Migliavacca (bandolim)

Ricardo Salmazo (pandeiro)

Lucas Mello (violão 7)

Gustavo Moro (violão7)

Rua Conselheiro Laurindo, 273



12h -Capela da Glória

QUINTETO DE SOPROS

SOPRO5 QUINTETO

Programa – Malcom Arnold – ThreeShanties, Maurice Ravel – Tombeau de Couperin para Quinteto de sopros, Liduino Pitombeira – Suíte Hermética

Integrantes – Fabrício Ribeiro – flauta, Marcos Vicenssuto – oboé, Marcelo Oliveira – clarinete, Fábio Jardim – trompa, João Vitor Jr. Fagote

Rua Conselheiro Laurindo, 273

13h - Capela Santa Maria - Jazztronômica

JACKSON FRANKLIN TRIO

Jackson Franklin – (guitarra), Murilo Macari – (baixo) e Thales Lemos – (bateria)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

14h - Teatro do Paiol

CONCERTO DE ALUNOS DA 36ª OFICINA DE MÚSICA MPB

Na ocasião, o público poderá apreciar todo o talento dos alunos, em apresentações que são resultado dos cursos da 36ª Oficina de Música.

Praça Guido Viaro

15h - Oratório Bach

MÚSICA DE CÂMARA

Programa - Alexandre Lunsqui - Onformandgrowth – Fernando Rocha – percussão e Elise Pittenger – violoncelo, Harry Crowl – Música Urbana Noturna 2018 – Fernando Rocha – percussão e Elise Pittenger – violoncelo, Alexandre Lunsqui – TelluriCanyon – Rogério Wolf – flauta, Joel Gisiger – oboé, Sergio Burgani – clarinete, Fernando Chiappero – trompa e Ronaldo Pacheco – fagote, Joaquin Rodrigo – Pastorcito Santo e Copias del pastor Enamorado – EdeltonGloeden – violão e Paulo Mandarino – tenor, César Guerra-Peixe – Dueto Característico (1970) - EdeltonGloeden – violão e Priscila Rato – violino

Rua Francisco Schaffer s/nº Vista Alegre

15h30h L. Parque Lago Azul

GRUPO NYMPHAS 40 ANOS

O Grupo Nymphas, vocal curitibano está completando 40 anos de existência. Para comemorar o evento, lançou em dezembro no Teatro do Paiol o CD “Celebrar” que inclui músicas inéditas mescladas a obras de compositores nacionais e paranaenses, significativas na carreira do grupo.

Na Oficina de Música apresentarão o show com canções do novo CD e também alguns chorinhos do CD Brejeiro.

Rua Colomba Merlin 476 - Próximo da Igreja do Umbará

16h - Capela Santa Maria

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DA ORQUESTRA DE CORDAS DA OFICINA

Direção Musical – Enaldo Oliveira

Programa - Frank M. Rodgers - BloosyWoosy, Folclore - A Ficclin´ Tune - Arr James Ployhar, Edmund Siennicki - Baroque Fugue e Dancing Jelly Benas, Richard Meyer – Dragonhunter, Elliot Del Borgo - Three Dances for Strings, A G. Villoldo - El Choclo, Richard Meyer - Night Shift, Chuck Rio - Tequila - Arr. Paul Lavender, Anton Dvorak - Three Slavonic Dances - Arr. Merle Isaac, Edward Grieg - A Morte de Ase, Hermann Schroeder - Festiliche Musik

Rua Conselheiro Laurindo, 273

16h30 - Saída Feira Gastronômica da Capela Santa Maria

CARONA SOLIDÁRIA

Encontro de motocicletas da Oficina de Música

Chegada e encerramento no Parque Tanguá com apresentação da Banda Sinfônica Municipal de Bauru

Regência - Devanildo Aparecido Balmant

Rua Conselheiro Laurindo, 273

19h30 - Reservatório Alto São Francisco

CURITIBA BIG BAND

Criada em 2013, a Curitiba Big Band é um grupo instrumental totalmente independente, composto por 17 músicos paranaenses e radicados no estado do Paraná, sendo: 5 saxofones, 4 trombones, 4 trompetes, piano, guitarra, baixo e bateria. Tem o intuito de difundir a música brasileira instrumental escrita para esta formação, além de divulgar as obras e arranjos dos integrantes do grupo e de compositores brasileiros.

Rua dos Presbíteros s/n

18h - Teatro da Reitoria

ORQUESTRA EXPERIMENTAL DO ESPAÇO VIDA E MÚSICA

Direção musical – Luzimar Primiano

Richard Strauss – AlsosprachZarathustra, Georg Friedrich Händel / Tony BrittenArranjador Igor YulianKovaliuk – Zadokthepriest (Championsleague), Zequinha de Abreu Arranjador Douglas Almeida Soares Adaptação Clayton Silva – Tico tico no fubá, Johann Strauss I Arranjador Richard Meyer Adaptação Even Lis Zub – RadetzkyMarch, Georg Friedrich HändelArranjador Osvaldo Ferraz Adaptação Igor YulianKovaliuk – Hallelujah de Händel, Mensagem Diretor - Pr. Paulo Davi e Silva, Leroy Anderson Adaptação Igor YulianKovaliuk – Solista – Davi Iacomini e Igor YulianKovaliuk – The Syncopatedclock, Edvard GriegArranjador Clayton Silva – Hall ofthe mountain king, Ludwig Van Beethoven Arranjador Clayton Rogerio Cidral – Solista Andre Tanaka - 5ª Sinfonia - 1º Movimento – Allegro com brio

Rua XV de Novembro, 129

Das 19h30 doa dia 26 às 19h30 do dia 27, programação ininterrupta de 24 horas

VEXATIONS - 840X Satie

Coletivo PIANOVERO e pianistas convidados

Direção musical - Vera Di Domênico

Coordenação executiva - Grace Torres

Projeto visual - Karine Kawamura e Silvio Silva Júnior - Lumen Design

Textos das projeções - Ricardo Schmitt Carvalho

Programa - Uma maratona musical. Um grupo de mais de 20 pianistas tocará por 24 horas ininterruptas a obra Vexations, de Erik Satie, que será executada 840 vezes pelo Coletivo PIANOVERO, pianistas convidados e participantes indicados por professores da Oficina. Vexations (1893) é considerada a peça para piano solo mais longa da história.

Salão de Exposições do Teatro Guaíra - colaboração espontânea

Rua XV de Novembro S/N

20h - Capela Santa Maria

ENCERRAMENTO DE ALUNOS DE MÚSICA ERUDITA

CLASSES – VIOLÃO – PROFESSOR EDELTON GLOEDEN E CANTO CORAL ADULTO – PROFESSORAS MARA CAMPOS E LUCIA PASSOS

Rua Conselheiro Laurindo, 273

21h30 – Capela Santa Maria - Jazztronômica

MARCELO CIGANO QUARTETO

Marcelo Cigano (acordeon)

Glauco Sölter (baixo)

Vinícius Araújo (guitarra)

Luis Gustavo Rocha (bateria)

BIG BELAS BAND

Direção musical – Marco Aurélio Koentopp

22h30 - Memorial da Cidade

Rua Claudino dos Santos, 79 – Largo da Ordem

27 de janeiro (domingo)



11h30 – Capela Santa Maria - Jazztronômica

ANDRÉ RIBAS TRIO

André Ribas (acordeon)

Vinícius Araújo (guitarra)

Lucas Miranda (cavaquinho)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

13h - Capela Santa Maria - Jazztronômica

JAZZ CALIENTE

Ian Giller Branco (steel drum)

Alan Giller Branco (baixo)

Pedro Mila (bateria)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

14h às 18h - Capela Santa Maria

BIG BELAS BAND

Direção musical – Marco Aurélio Koentopp

11h L. Memorial da Cidade

ENCERRAMENTO DE ALUNOS (A CONFIRMAR)

Rua Conselheiro Laurindo, 273

15h30 - Parque Passaúna

VIDRO E CORTE

Com um repertório que atravessa a música setentista do Clube da Esquina, passeia pela obra de grandes compositores da MPB e deságua na canção contemporânea paranaense, Vidro e Corte é um quarteto vocal formado por Agnes Ignácio, Clara Jansson, João Pedro Schmidt e Lucas Franco que leva sempre em seu horizonte a intensidade e o prazer de cantar juntos.

Rua Augusta - final da Rua Eduardo Sprada

21h30 - GLAUCO SÖLTER QUINTETO - Capela Santa Maria - Jazztronômica

Glauco Sölter (baixo)

Luis Gustavo Rocha (bateria)

Joel Müller (violão)

Leonardo dos Santos (gaita harmônica)

Sérgio Coelho (trombone)

Rua Conselheiro Laurindo, 273