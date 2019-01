Presença de Kaysar em novela divide opiniões, mas Globo ‘banca’ ex-BBB

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

O fato de a Globo ter escalado o ex-BBB Kaysar Dadour em um dos principais papéis de ‘Órfãos da Terra’, a próxima novela das 18h, evidentemente provocou certo impacto no meio. Divide opiniões. “A gente se mata pra fazer fotos, vídeos e manter nosso material atualizado. Implora por um teste para os produtores de elenco, e eles sequer respondem. Cada dia que passa os ‘não atores’ viram moda por aqui”, desabafa um ator que pede para não ser identificado. “Nosso sindicato e nada é a mesma coisa”, avalia ele. Sobre a questão, a coluna também procurou ouvir a Globo. “Sim, está tudo certo com Kaysar. Ele tem liberação para trabalhar como ator nessa obra”, informa a Comunicação. O fato é que o sírio não é o primeiro e nem será o último a utilizar o ‘BBB’ como porta de entrada para as novelas da emissora. Há outros casos conhecidos, Grazi Massafera entre eles. Neste novo trabalho de Thelma Guedes e Duca Rachid, ele viverá Fauze, capanga e fiel escudeiro de um sheik interpretado por Herson Capri, e fará tudo que ele pedir, sem questionar.

Divulgação

Negócios – O diretor José Luiz Villamarim, Fernanda Lima e o autor George Moura participaram de um evento que a Globo ofereceu para o mercado internacional em Miami, durante a feira Natpe, que termina nesta quinta-feira. Fernanda apresentou os lançamentos da emissora para o mundo, incluindo a minissérie ‘Jugar con Fuego’, em parceria com a Telemundo.

Agito

O simples anúncio da chegada da CNN ao Brasil ainda movimenta todo o mercado. Mas em se tratando da Record, diante do que pode acontecer, alvoroçou muito mais. Dentro do seu jornalismo há a expectativa que entre 20 e 30 pessoas serão chamadas por Douglas Tavolaro para trabalhar na nova emissora. E pessoas de todos os setores, incluindo chefias.

Balanço

O Canal Brasil ultrapassou a marca de 300 filmes produzidos ou coproduzidos e, ainda, comemora um feito inédito. Teve 10 deles selecionados e exibidos em Berlim, Cannes, Sundance e Veneza, os principais festivais de cinema internacionais do mundo. Entre esses filmes, ‘Bixa Travesty’, ‘Aeroporto Central’ e ‘Humberto Mauro’.

Trabalho andando

A Criação Visual da Record está bem adiantada nos trabalhos do ‘The Four’. Já estão prontas as chamadas com os jurados João Marcelo Bôscoli e Léo Chaves. Falta só da Aline Wirley, que entrou por último.

Xuxa também

Xuxa também participou de todo trabalho preparatório do programa. Mas ao contrário dos demais, a parte dela no estúdio que tem em casa, no Rio.

Data definida

O Discovery marcou para o dia 24 de março, em sua faixa noturna, a estreia de ‘Batalha Makers Brasil’, programa que terá apresentação de Marcelo Tas. Produzido em parceria com a Academia de Filmes, reúne 8 episódios na primeira temporada e aposta no conceito ‘faça você mesmo’.

Final ao vivo

A Globo vai fazer a final da Copa São Paulo, São Paulo e Vasco, nesta sexta, 4 da tarde. Decisão que tomaram depois, porque era algo que até então não estava na sua grade de programação. SporTV e ESPN também.

Combinado assim

A cobertura do Carnaval do SBT, sem qualquer alteração em relação aos últimos anos, continuará limitada a Salvador. Nenhum outro lugar. E só com entradas, ao vivo ou gravadas, no fim de noite.

Como ficamos?

Edu Guedes tem uma situação bem confortável na Rede TV!. Programa no ar, audiência nos padrões da casa e um faturamento bem interessante. No entanto, são cada dia mais insistentes os rumores sobre o interesse da Band na sua contratação. Inclusive há quem diga que ele nunca esteve tão próximo.

Bate – Rebate

Cássia Kis vai apresentar de 31 a 17 de fevereiro, no Sesi-SP, o espetáculo ‘Meu quintal é maior que o mundo’, baseado em obra de Manoel de Barros...

... Será a sua volta ao teatro depois de 10 anos longe dos palcos...

... A direção é de Ulysses Cruz.

O vice-presidente Hamilton Mourão será entrevistado por Roberto D’Ávila, nesta quinta-feira, às 23h30, na Globonews.

Dira Paes e Cláudia Raia serão atrações do próximo ‘Fantástico’. Entrevista com Ana Paula Araújo para o lançamento da novela ‘Verão 90’.

Ontem, para todo o meio, foi um dia para ser esquecido...

... A morte do Caio Junqueira, 42 anos, machucou muito.

A repórter e apresentadora Ana Luísa Médice está negociando um programa na Band...

... Dizem até que só está faltando patrocinador.

As comédias ‘The Big Bang Theory’ e ‘Young Sheldon’ estreiam nesta sexta no Globoplay.

No ‘Lady Night’, da Tatá Werneck, nesta quinta, na Globo, vai ao ar a entrevista com o padre Fábio de Melo.

C´est fini

Hoje, quinta, será oficialmente o primeiro dia de trabalho da jornalista Izabella Camargo, em Brasília, no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. No sábado, ela já estará acompanhando o ministro Marcos Pontes em sua viagem para Israel. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!