Presente em derrota da Inglaterra, Mick Jagger reforça fama de pé-frio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo da Inglaterra contra a Croácia por uma vaga na final da Copa do Mundo na Rússia nesta quarta (11) terminou mal para os ingleses, que perderam de 2 a 1. Mas internautas acreditam que o motivo por trás da derrota tem nome e sobrenome: Mick Jagger.

Momentos antes do jogo começar no estádio Lujniki, em Moscou, o músico compartilhou um vídeo em que aparece na arquibancada, torcendo pelos ingleses. "Vamos Inglaterra!", diz ele nas imagens.

Nas redes sociais, internautas comentaram as imagens. "Ele está há oito anos sem perceber que é o maior pé frio do mundo", escreveu um fã. "Achei que a maldição fosse acabar. Mick Jagger tarda mas não falha!", comentou outro seguidor.

Por coincidência, em 2017, o vocalista dos Rolling Stones surpreendeu seus fãs com o lançamento de duas músicas solo, uma delas intitulada "England Lost" ("A Inglaterra Perdeu", em tradução literal). "Fui ver a Inglaterra, mas a Inglaterra perdeu. E todos disseram que fomos enganados", diz ele na canção.

A fama de pé frio começou em 2010, na Copa do Mundo da África do Sul. Mas o título ganhou outras proporções quando o músico acompanhou o jogo do Brasil contra a Alemanha, na final da Copa do Mundo de 2014 —sim, o jogo do 7 a 1.

Antes disso, em 2010, ele assistiu ao jogo da Inglaterra contra a Alemanha e seu time perdeu. Dias depois, acompanhou o filho, Lucas, fruto de sua relação com Adriane Galisteu, na arquibancada do jogo do Brasil contra a Holanda. A seleção verde e amarela também perdeu.

Com a eliminação da Inglaterra nesta quarta, a final da Copa do Mundo da Rússia acontece no domingo (15), a partir das 12h (de Brasília), entre França e Croácia.