Presidenciáveis debatem ciência neste domingo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisadores, divulgadores e jornalistas sabatinarão os candidatos à Presidência sobre o futuro da ciência brasileira. O evento, chamado de "Conhecer - Eleições 2018", ocorrerá neste domingo (29), na Casa de Portugal, em São Paulo.

A discussão contará com transmissão ao vivo do canal do YouTube Science Vlogs Brasil e da página do Facebook da Dispersciência. Até o momento confirmaram presença na sabatina Fernando Haddad (PT), Ciro Gomes (PDT) e Paulo Rabello (PSC).

Mayana Zatz, geneticista da da USP, e o antropólogo Walter Neves estão entre os sabatinadores. Também estão presentes a jornalista Sabine Righetti e os editores do HuffPost Brasil, Diego Iraheta e Grasielle Castro.