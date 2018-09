Presidenciáveis exibem apoios de artistas nas redes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Quero apresentar para vocês Guilherme Boulos, candidato que tem coragem de enfrentar privilégios e propostas para mudar a vida do povo brasileiro", narra o ator Wagner Moura, convidado pelo PSOL para apresentar o candidato da sigla na propaganda de TV do partido.

Boulos compartilhou o vídeo em suas redes sociais, mas não foi o único candidato a exibir apoio de famosos no final de semana.

Marina Silva divulgou neste sábado (1º) a declaração feita pelo ator Marcos Palmeira, que chegou a ser cogitado como vice-presidente na chapa da Rede, lugar que ficou com Eduardo Jorge (PV). Palmeira diz que Marina pensa a política de forma agregadora, sem populismo ou demagogia.

"Ela é a única candidata que entende de verdade a importância da sustentabilidade no nosso desenvolvimento", diz.

Já Ciro Gomes compartilhou com seus seguidores a mensagem de apoio do vocalista da banda Detonautas, Tico Santa Cruz. O cantor inicia criticando Jair Bolsonaro por não respeitar as mulheres, negros e o diálogo e coloca Ciro como o candidato capaz de despolarizar o país.

"É um homem preparado, que tem propostas e que está debatendo o país, que é o que precisamos fazer nesse momento. Nem PT, nem Bolsonaro: meu voto é Ciro Gomes", afirma.