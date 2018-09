Presidente da CBS, Leslie Moonves, deixa cargo após novas denuncias de assédio sexual

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite deste domingo (9), o presidente da CBS, Leslie Moonves, deixa o cargo após novas acusações de assédio sexual, segundo o jornal The New York Times.

Outra seis já haviam denunciado Moonves recentemente e a emissora já negociava a saída do executivo.

"As terríveis acusações nesta reportagem são falsas", disse Moonves à revista New Yorker, que divulgou as novas denúncias neste domingo (9).

"O que é verdade é que eu mantive relações consensuais com três das mulheres há mais de 25 anos, antes de vir para a CBS. E nunca usei meu cargo para impedir o avanço ou a carreira das mulheres. Nos meus 40 anos de trabalho, nunca ouvi falar de tais acusações perturbadoras. Eu só posso supor que elas estão surgindo agora pela primeira vez, décadas depois, como parte de um esforço conjunto para destruírem meu nome, minha reputação e minha carreira", afirmou o executivo.

As mulheres alegam terem sofrido os assédios entre os anos 1980 e início dos anos 2000. As novas denuncias foram publicados em uma reportagem da revista New Yorker, neste domingo (9), e incluem alegações de sexo forçado, exposição não-requisitada do corpo, de Moonves, e uso de violência física e intimidação.

"O Conselho de Diretores da CBS está comprometido com uma investigação completa e independente das alegações, e essa investigação está em andamento", informou o conselho da empresa de mídia em um comunicado.