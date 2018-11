Presidente da Conmebol sugere à Fifa que Copa do Mundo ocorra a cada dois anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez disse ter proposto à Fifa que a Copa do Mundo seja realizada a cada dois anos. A revelação foi feita nesta sexta-feira (23), em entrevista à imprensa inglesa.

"Eu sempre digo para trabalharmos juntos e nunca dizer 'não'. Eu sempre pergunto 'por que não?'. Sempre vou apoiar uma ideia como essa, como a proposta que fizemos à Fifa de que a Copa do Mundo seja realizada a cada dois anos", afirmou ao "Independent".

A ideia já foi proposta no passado por Joseph Blatter, ex-presidente da Fifa, mas encontrou resistência de outros dirigentes. Alejandro Dominguez disse acreditar que a mudança beneficiaria os atletas por um motivo específico.

"Eles poderiam disputar quatro Copas do Mundo se nós mudássemos para um ciclo de dois anos, e não quatro. Neste formato que usamos atualmente, muitos jogadores não podem disputar mais que duas", avaliou.

Em 2018/2019, a Uefa realiza a primeira edição da Liga das Nações justamente para preencher o vazio de grandes competições entre a Copa do Mundo e a Eurocopa, que antes resultava em um calendário de amistosos para as seleções europeias.

No entanto, o novo torneio existe apenas na Europa, e o presidente da Conmebol defende que as equipes sul-americanas tenham algo parecido. "Em vez de uma Liga das Nações no meio, poderíamos fazer uma Copa do Mundo para todos", disse.

"Nós vemos uma oportunidade nisso e levamos adiante uma proposta para a Fifa decidir se teremos uma Liga das Nações internacional ou a oportunidade de jogar a Copa do Mundo a cada dois anos", ponderou Dominguez, que acredita que o modelo seria mais rentável.

Enquanto isso, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, sonha com um Mundial disputado por 48 seleções, e não mais 32, a partir da Copa de 2022, no Qatar. Porém, a entidade havia estabelecido anteriormente que a mudança só ocorreria em 2026, no torneio sediado por EUA, Canadá e México.

Alejandro Dominguez está em Buenos Aires para o jogo de volta da final da Copa Libertadores. Neste sábado (24), o River Plate recebe o Boca Juniors às 18h de Brasília, no Monumental (veja a programação de TV). A primeira partida teve empate por 2 a 2, e não há critério de gol qualificado.