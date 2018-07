Presidente da Fifa exalta "melhor Copa" e brinca sobre dar prêmio "The Best" ao VAR

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a Copa do Mundo da Rússia foi a melhor de todos os tempos. Além disso, o principal chefe da entidade elogiou o papel do árbitro de vídeo na competição.

“Talvez eu seja suspeito, mas este foi o melhor Mundial da história. Como organização e como festa, não houve nenhum problema, e tivemos uma final incrível nesta noite”, exaltou o presidente.

Mesmo diante das críticas de Iker Casillas e Luis Suárez, que questionaram lances da final em que o árbitro de vídeo não interveio, Infantino viu com bons olhos o uso da tecnologia durante o torneio.

Em tom de brincadeira, ele chegou a sugerir que o prêmio The Best, da Fifa, seja dado ao recurso do árbitro de vídeo e não a um jogador específico. “Daremos o prêmio The Best ao VAR”, afirmou.

“Nós queríamos deixar o futebol mais justo, mais transparente. Na final do Mundial, houve uma situação que o árbitro não viu [o pênalti no toque de mão de Perisic, apitado depois da consulta ao VAR], e graças a Deus o VAR ajudou o árbitro a não cometer um erro”, disse.