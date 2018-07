Presidente da Jeep substitui Marchionne à frente da Fiat

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O britânico Mike Manley, CEO da Jeep, foi nomeado neste sábado (21) presidente-executivo da Fiat Chrysler (FCA), substituindo Sergio Marchionne, que deixa o grupo após 14 anos por questões de saúde.

Marchionne, de 66 anos, foi afastado de suas atividades após ter complicações em uma cirurgia no ombro em junho deste ano.

A FCA informou que surgiram complicações inesperadas durante a recuperação do executivo, que pioraram nas últimas horas.

O ítalo-americano, que assumiu o controle da Fiat em 2004 -e que remodelou profundamente o grupo, sendo apontado como o responsável pela recuperação da empresa-, já havia começado a preparar a sua sucessão, mas planejava entregar as rédeas no decorrer de 2019.

A questão da sua sucessão é "difícil, mas vamos encontrar a pessoa adequada e capaz", ele havia ressaltado.

Além de Manley, eram apontados para o cargo o chefe das operações europeias do grupo, Alfredo Altavilla, e o diretor financeiro da FCA Richard Palmer.

Ferrari Marchionne, visto como o responsável da recuperação do grupo desde que assumiu o controle, em 2004, também presidia a Ferrari e a CNH Industrial.

John Elkann, neto de Gianni Agnelli, vai assumir a presidência do conselho da Ferrari no lugar do executivo. Louis Camilleri será o novo CEO.

Já na presidência da CNH Industrial, dona de marcas como Iveco e New Holland, assume a britânica Suzanne Heywood, que fez carreira na consultoria McKinsey e integrava o conselho de administração da empresa.