Presidente da Urbs vai à Câmara falar sobre aumento de tarifa técnica

CMC

Não haverá votação de projetos de lei nesta terça-feira (14), na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), para que os vereadores ouçam a explicação do presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, sobre o reajuste da tarifa técnica do transporte coletivo. Elevada de R$ 4,24 para R$ 4,71, o aumento da tarifa repercutiu entre os parlamentares após a notícia ser dada pela imprensa local. Desde junho os parlamentares aguardavam que Maia Neto viesse tratar do assunto no Legislativo e, semana passada, uma convocação chegou a ser discutida em plenário.

O requerimento para a convocação foi derrubado por 19 votos contrários, 8 favoráveis e 1 abstenção depois que o líder da maioria, Pier Petruzziello (PTB), prometeu que o presidente da Urbs viria à Câmara Municipal. “Eu liguei para ele [presidente da Urbs] ontem à noite. Não temos nada a esconder, não podemos ter nada a esconder”, disse Petruzziello. “A convocação é diferente do convite porque se dá quase que fosse um regime de urgência, quando a pessoa não aceita o convite. Quero pedir desculpas porque eu não o convidei, eu como líder pequei. Veio o recesso, estávamos com questões partidárias”, acrescentou.

A situação motivou um longo debate entre a base de apoio ao Executivo, os independentes e a oposição. Discutiu-se muito a diferença entre convidar ou convocar uma autoridade municipal, já que no último caso, segundo o artigo 216 do Regimento Interno, seria chamada uma sessão extraordinária somente para esse fim. Na prática, é algo semelhante ao que ocorrerá na terça, pois os espaços da ordem do dia, do grande expediente e das explicações pessoais foram reservados para a exposição de Maia Neto e posteriores interrogações dos parlamentares. Apenas o pequeno expediente foi mantido, no qual até cinco vereadores podem usar a tribuna para abordar temas à escolha deles.