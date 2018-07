Presidente do Atlético-MG chama juiz de "ladrão vagabundo" e diz que CBF é "lixo"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o Palmeiras, por 3 a 2, no Allianz Parque, foi muito sentida pelo Atlético-MG. O gol do triunfo da equipe paulista aconteceu nos últimos instantes, após uma falta que não existiu, na visão dos atleticanos. Os jogadores reclamaram na saída do gramado e o presidente do clube, Sérgio Sette Câmara, não mediu as palavras para se queixar da arbitragem.

O dirigente atleticano pediu a troca da comissão de arbitragem e ainda chamou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) de lixo.

"Vagabundo, ladrão e mal intencionado! Essa #CBF é um lixo! Fora com essa "comissão de arbitragem" pelo bem do futebol brasileiro!", postou o mandatário do Atlético-MG.