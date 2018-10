Presidente do Barcelona diz que Messi encerrará a carreira no clube

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se depender da diretoria do Barcelona, Lionel Messi terminará a carreira tendo atuando apenas por um clube. Em entrevista ao jornal The Times, o presidente Josep Maria Bartomeu afirmou que o argentino continuará na equipe até sua aposentadoria e que a ideia é reforçar ainda mais o time para auxiliar o craque, que tem contrato até 2021.

"Acho que vamos tê-lo por mais tempo do que isso (término do contrato). Ele não quer sair. Sempre falamos para ele que ele pode ser o jogador de um clube só. Esse é o projeto dele também. Nosso projeto é não só não vender nossos melhores jogadores, pelo contrário, trazer novos jogadores com talento, para ter mais sucesso, ser mais global e trazer mais felicidade aos nossos fãs. Isso é o que estamos fazendo", afirmou.

Na entrevista, Bartomeu também falou sobre Pep Guardiola. O técnico do Manchester City disse recentemente que pretende voltar a treinar em La Masia, categorias de base do Barcelona, para "terminar o que começou".

"Ele sabe que as portas estão sempre abertas para ele. Mesmo quando ele disse que sairia em 2012, sugerimos que ele poderia cuidar de La Masia. Ele preferiu um ano sabático. Ninguém disse a ele para deixar o Barcelona. Ele poderia voltar no futuro. Ele sabe disso. Por que não?", prosseguiu.

Guardiola assumiu a equipe principal do Barcelona em 2008 e conquistou quatro Campeonatos Espanhóis, duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes. Em 2012, ele decidiu deixar o clube para tirar um ano sabático.

"Ele disse que estava saindo porque estava exausto e precisava de um descanso. Isso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós, especialmente quando você trabalha duro sob muita pressão e assume tanta responsabilidade no trabalho. Falamos com ele diversas vezes. Demos várias sugestões a ele, mas ele insistiu".