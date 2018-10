Presidente do Carrefour diz que novo presidente precisa 'falar a todos'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil precisa de um governo que "fale a todo mundo", afirmou o presidente-executivo do Carrefour no Brasil, Noël Prioux, nesta segunda-feira (1º).

"Precisamos realmente de um governo que possa falar a todo mundo, [que tenha] um projeto comum, [que não] haja exclusão nesse processo."

O resultado da eleição não deverá afetar os planos de investimento da companhia, que recentemente anunciou que aplicaria R$ 1,8 bilhão em 2019 para expandir sua rede no país, principalmente suas lojas de atacarejo e de unidades "express", mais próximas ao consumidor.

"Podemos fazer a mais, a menos acho que não. A política também impacta a taxa de câmbio entre euro e reais, isso que nos impacta mais. Mas temos confiança e vamos investir. Sabemos que o Brasil não é uma linha reta, faz parte da linha econômica do Brasil", afirmou o executivo.

"É preciso criar confiança. Se você não tem confiança, como vai investir? Sem investimento não é possível criar emprego. É uma responsabilidade compartilhada [entre empresas e governo]", disse.

O executivo não quis comentar a recente aproximação entre o Carrefour e o grupo francês Casino, revelada nos últimos dias, e disse que não há conversas entre as empresas no Brasil, mas disse que "parcerias são uma maneira de agir para o futuro".

"Quando falamos de parceria não é apenas fusão. No futuro, ninguém vai ter sua própria supply chain. Em uma parceria para levar um produto do outro lado do país, os dois só tem a ganhar."

Hoje, o Carrefour já tem parcerias com outros grupos em serviços digitais e em logística em outros países, disse Prioux. "O mundo de parcerias é importante, não vamos fazer tudo sozinhos."

Nos últimos dias, o Casino, grupo francês que administra a rede de supermercados Pão de Açúcar, informou, por meio de um comunicado ao mercado, que foi procurado pelo Carrefour para discutir uma possível união, mas que os diretores da empresa rejeitaram a proposta.

A declaração gerou uma disputa entre as companhias: o Carrefour negou qualquer abordagem e classificou o comunicado do Casino como "inoportuno, enganoso e infundado".

Os grupos controlam as duas maiores redes de supermercado do Brasil. Em 2017, o Carrefour teve faturamento bruto de R$ 49,65 bilhões, seguido pelo Grupo Pão de Açúcar, com R$ 48,44 bilhões de receita bruta.

Depois, vêm o Walmart (R$ 28,19 bilhões) e o Cencosud (R$ 8,54 bilhões).