Presidente do DEM, ACM Neto anuncia apoio a Bolsonaro

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O presidente nacional do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou nesta quarta-feira (10) seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno das eleições presidenciais.

"Não há um cenário ideal, não há um cenário perfeito. Mas o fato é que estamos diante de uma necessária escolha entre dois. E neste momento, para atender expectativa da população por uma nova política, o melhor para o futuro do Brasil é a eleição de Jair Bolsonaro", afirmou.

O prefeito afirmou que tem críticas e divergências ideológicas com Jair Bolsonaro, mas que tem diferenças ainda maiores com o PT, representado pela candidatura do presidenciável Fernando Haddad.

Questionado sobre quais seriam as divergências com Bolsonaro, o prefeito afirmou ser menos conservador e disse não se considerar "um cara de direita". Contudo, destacou que este não é o momento de falar das diferenças e sim buscar agendas comuns.

O prefeito de Salvador ainda reforçou que a eleição de Jair Bolsonaro, na sua avaliação, não significará qualquer risco à democracia. "As palavras do candidato reforçam o apreço pela democracia".

Sobre a candidatura de Fernando Haddad, ACM Neto afirmou que ela encarna a presença do ex-presidente Lula como eminência parda de um possível governo governo e os erros cometidos nos 14 anos de governo do PT no país.

O DEM decidiu ficar neutro no segundo turno da corrida presidencial e preferiu não fazer uma adesão formal à candidatura de Bolsonaro. Mas, segundo ACM Neto, cerca de 90% dos integrantes do partido devem apoiar Jair Bolsonaro.