Presidente do Guarani confirma Osmar Loss como técnico do clube em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Guarani, Palmeron Mendes Filho, confirmou, na noite desta terça-feira (27), que Osmar Loss será o treinador do time em 2019.

O técnico irá rescindir seu contrato com o Corinthians e deve ser anunciado pelo novo clube até quinta-feira (29).

Loss levará mais três profissionais para a comissão técnica: um auxiliar, um preparador e um auxiliar de preparação, mas Palmeron não revelou os nomes deles.

Loss está se dedicando a cursos depois de uma passagem de pouco mais de três meses no comando técnico do Corinthians. Depois de deixar o cargo, o ex-auxiliar corintiano viajou à Europa para ver jogos e estudar. A situação dele no clube alvinegro era indefinida.

Mais cedo nesta terça, o mandatário do Guarani já havia dito que Loss era um dos possíveis nomes para ser técnico da equipe.