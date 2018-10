Presidente do Inter diz que vai liderar movimento pelo VAR na reta final do Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, afirmou que o clube vai liderar um movimento para a inclusão do VAR na retal final do Campeonato Brasileiro.

O desabafo de Medeiros aconteceu após o seu clube sair com um empate, de 1 a 1, contra o Vasco, durante a partida realizada em São Januário, na sexta-feira (26), pela 31ª rodada do campeonato. O clube ficou revoltado após a marcação de um pênalti, que resultou no gol de empate.

Além do pênalti, o jogo teve outros lances polêmicos. Leandro Castán levou cotovelada de Victor Cuesta e o Vasco pediu pênalti que não foi marcado. Na etapa final, foi a vez do Inter protestar penalidade em cima de Jonatan Alvez. Nos minutos finais, Kelvin invadiu a área e caiu após lance com Iago e Cuesta. O pênalti foi marcado e gerou revolta.

"A reclamação não é só do Inter, não é só do Inter. O fato é que o futebol brasileiro não pode mais viver sem VAR. É preferível não ter essa quantidade de árbitros em campo. Ele é um irresponsável por dar aquele pênalti.", disse Medeiros, em entrevista coletiva.

A diretoria do clube lembrou também da votação sobre o VAR no Campeonato Brasileiro. Na época, o Inter foi favorável ao uso do recurso mesmo com custos dos clubes e não só da CBF.