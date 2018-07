Presidente do MDB Afro de São Paulo é a escolhida da legenda para disputa ao Senado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MDB escolheu nesta sexta-feira (27) Maria Aparecida Pinto, conhecida como Cidinha, para disputar o Senado em sua chapa. Psicóloga com pós-graduação em história da África e do negro no Brasil, Cidinha é presidente do MDB Afro de São Paulo.

O nome dela será anunciado neste sábado (28), durante a convenção para formalizar a candidatura do pré-candidato Paulo Skaf ao governo do estado de São Paulo.

Na segunda-feira (23), Skaf anunciou a escolha de outra mulher para a chapa liderada por ele, a tenente-coronel da Polícia Militar Carla Danielle Basson para ocupar a vaga de vice em sua chapa.

"Essa candidatura é muito importante por tudo o que ela representa. Até hoje, em toda a história do estado de São Paulo, de todos os deputados estaduais e federais, eleitos, apenas duas pessoas eram mulheres", disse Cidinha.