Presidente do Palmeiras critica arbitragem por erros a favor do Inter

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, voltou a criticar a arbitragem do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o cartola reclamou do pênalti dado para o Internacional no jogo do último domingo (4). Com o gol de D'Alessandro nos acréscimos, a equipe gaúcha venceu o Atlético-PR e passou a ser o principal perseguidor do time alviverde, com cinco pontos de distância.

O dirigente ainda citou os relatórios da arbitragem feitos pela própria CBF para indicar que o clube colorado é a equipe que mais foi beneficiada por erros dos juízes durante a competição. O Atlético-PR também mostrou revolta com a situação.

"É fundamental para o bem e a valorização do futebol brasileiro que erros de arbitragem não influenciem nos resultados e na definição do campeão. Espero que o equívoco no jogo de ontem [domingo] entre Internacional e Atlético Paranaense seja o último. Todos que podem contribuir para que isso aconteça devem estar atentos e agir proativamente", afirmou Galiotte à reportagem.

"Foi um erro grave o que ocorreu ontem a favor do Internacional. Não é admissível que isso continue a acontecer. A arbitragem não pode ter influência marcante em uma fase decisiva do campeonato e justamente após as várias declarações dos dirigentes do Inter, que coincidentemente é o time mais beneficiado por erros de arbitragem", completou o palmeirense.

Recentemente, o Internacional veio a público para reclamar de erros de arbitragem que poderiam favorecer o Palmeiras e Flamengo. Usando frases como "é uma vergonha", "sentimento de nojo" e "entrega logo a taça", os gaúchos foram contundentes para criticar a CBF e sugerir favorecimento aos seus rivais.

Após a rodada do último domingo, a diretoria colorada também afirmou em entrevistas que estranha o "clima de já ganhou" do Palmeiras e disse acreditar no título.

"O Inter chegou ao absurdo de falar que o Palmeiras teria sido favorecido, quando o levantamento feito pela própria CBF mostra que o Inter é o clube mais beneficiado pela arbitragem. Foram cinco erros a favor deles até a 27ª rodada e mais o indiscutível erro de ontem. Dos três times mais bem colocados na tabela, o Palmeiras, pelo mesmo levantamento da CBF, foi o time mais prejudicado pela arbitragem", finalizou.