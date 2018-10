Presidente do Palmeiras reafirma que Paulista é pequeno e boicota reunião na FPF

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maurício Galiotte anunciou que não irá ao sorteio do Campeonato Paulista de 2019 na próxima terça-feira (23), na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol). O presidente do Palmeiras reafirmou que está rompido com a entidade e ainda voltou a dizer que o Estadual é "pequeno".

O rompimento já completa seis meses e começou após a final do Paulistão deste ano. O clube alviverde alega ter sido vítima de interferência externa no cancelamento de um pênalti contra o Corinthians. O clube entendeu que a FPF não teve interesse em investigar o caso.

"Não reestabelecemos contato. Não vou para a Federação. O que decidirem lá, estará decidido. Não estou preocupado (em voltar à sede da FPF). Eles façam o trabalho dele. O Palmeiras vai entrar em campo e vamos jogar estrategicamente este campeonato", afirmou Galiotte em entrevista à Jovem Pan.

Questionado sobre a possibilidade de entrar com um time de garotos, o presidente explicou que fará o que o regulamento permitir. "Não posso jogar com a equipe inteira sub-20 porque o regulamento não permite. Eles deixam alguns, acho que até cinco. Vamos ver com o Felipão o que fazer para se planejar para o resto do ano", completou.

Ao ser lembrado da polêmica da arbitragem na final, Galiotte voltou a dizer que o Paulistão é pequeno. A frase já havia sido dita por ele logo após a decisão, na zona mista.

"Para o projeto do Palmeiras, (o Paulista) é um campeonato pequeno. Por isso eu disse aquilo ao torcedor. Temos que trabalhar em outras frentes", finalizou.