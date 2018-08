Presidente do Peru propõe fim de reeleição no Congresso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Peru, Martín Vizcarra, propôs ao Congresso de seu país nesta quinta-feira (9) uma reforma constitucional que determina o fim da reeleição no Legislativo e a recriação do Senado.

Vizcarra apresentou o projeto ao Congresso, controlado pela oposição fujimorista, pessoalmente e prometeu, em declaração a jornalistas, ratificar o plano por meio de consulta popular, que ele espera realizar até o fim deste ano.

Pela lei peruana, a convocação de um referendo deve ser autorizada pelo Congresso. Caso aprovada, a consulta poderia ocorrer junto com as eleições municipais, em 7 de outubro.

Além de proibir a reeleição de legisladores e recuperar o modelo bicameral —extinto em 1993—, Vizcarra propõe regular o financiamento privado às campanhas eleitorais e aos partidos políticos.

O mandatário peruano planeja ainda uma reforma judicial. A iniciativa ocorre após um escândalo de tráfico de influência de juízes, que tiveram vazados áudios negociando sentenças. Este plano inclui a criação de um órgão de controle do Poder Judiciário, em combate à corrupção e à falta de transparência.