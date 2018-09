Presidente do PSG reclama de rumores sobre Neymar e espera respeito do Real

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, reclamou do assédio ao atacante brasileiro Neymar no mercado. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o mandatário disse que já se irritou com rumores sobre possíveis transferências e, citando o Real Madrid, disse que espera manter uma relação de respeito nos bastidores com todos os clubes.

"Para ser realista é um pouco frustrante [rumores sobre Neymar], porque não é justo que outros clubes ou alguém fale com nossos jogadores. Não gostamos nada e falamos na época com o Real Madrid. Temos um bom relacionamento e respeitam o PSG, espero que seja verdade", disse.

"Respeitamos o Real Madrid e seu presidente, Florentino Pérez, mas acho importante que todos nós não trabalhemos nos bastidores. Eu não sei se você me entende. Se existe alguma coisa, é melhor que falemos, falemos com Florentino Pérez ou seja o que for e digamos o que gostamos e o que não gostamos. É o que esperamos de todos os clubes, não apenas do Real Madrid. Matar um ao outro não é o modo como o PSG trabalha e espero que outros clubes não façam isso conosco", completou.

O interesse do Real Madrid na contratação de Neymar é publicado com frequência na imprensa espanhola. Nenhuma oferta foi apresentada na última janela de transferências, mas o próprio jogador declarou que continuaria no PSG em uma tentativa de encerrar os rumores. Porém, uma futura investida para a próxima temporada ainda é cogitada, segundo os jornais do país.

Com a certeza de sua permanência para esta temporada, Nasser Al-Khelaifi espera que Neymar consiga elevar o PSG de nível depois de um ano marcado por uma lesão que o tirou de partidas decisivas.

"Agora ele está bem, está em forma. Ele se lesionou e não teve tempo para atingir o máximo, mas agora ele está confiante e estamos felizes em poder contar com ele na plenitude. Certamente este será seu ano, ele está feliz e ansioso, muito motivado. Nós precisamos dele, ele está envolvido para ganhar conosco", disse.

O presidente do PSG ainda disse ser um orgulho ter jogadores como Mbappé, Cavani e Dí Maria ao lado de Neymar no time. "Claro, temos os melhores atacantes (Neymar e Mbappé). Mas também temos Cavani, Di María... E é um orgulho, mas o bom é que isso permite pensar em um projeto de longo prazo. Vamos para cada título e vamos lutar porque é nossa obrigação", disse.