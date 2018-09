Presidente do PSL expulsa dirigente paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do PSL, Gustavo Bebianno, decidiu expulsar a secretária-geral do partido de Jair Bolsonaro em São Paulo, Letícia Catel, iniciando uma intervenção contra a ala crítica à sua atuação no órgão.

A crise interna atinge o principal diretório do PSL no país a pouco mais de uma semana da eleição e com o presidenciável ainda internado para recuperar-se da facada que tomou no dia 6 passado.

Mas não é algo imprevisto, dado o grau de fragmentação da campanha. Letícia fazia parte de um grupo de voluntários que apoiam a campanha de Bolsonaro antes ainda que ela fosse materializada.

Ela é amiga de Eduardo, filho do presidenciável que é candidato à reeleição como deputado por São Paulo.

Empresária de família abastada, ela dispensou salário no partido e assumiu diversos compromissos em nome de Bolsonaro. Se apresentava como assessora do candidato em reuniões sobre regras de debates eleitorais.

Isso e o estilo independente, ressaltado por uma presença em mídias sociais na qual adota um discurso assertivo de direita e promove o porte de armas para defesa pessoal, levaram a críticas internas.

O presidente do PSL em São Paulo, o candidato a senador Major Olímpio, estava entre os que a desautorizavam.

Sua tentativa de centralizar as discussões de comunicação em grupos de WhatsApp foi vista por Bebianno como uma sublevação.

O presidente do partido já enfrentou diversos atritos na campanha, antagonizando-se ora com os filhos de Bolsonaro, ora com apoiadores que reclamam de sua blindagem do acesso ao candidato.

Bebianno mudou-se temporariamente do Rio para São Paulo só para acompanhar, fisicamente, o controle de entrada de visitantes que procuram Bolsonaro no Hospital Albert Einstein, de onde deverá ter alta na sexta-feira (28). Neste caso, contudo, ele está alinhado com outros núcleos da campanha do presidenciável críticos a Letícia.

Outros voluntários que trabalham no PSL-SP poderão deixar o partido também, embora haja ainda conversas para tentar recompor as pontes e reintegrar Letícia ao partido, para evitar um agravamento do dissenso interno.

Nenhum deles, a começar pela ex-secretária-geral, indicou que deixará de apoiar a candidatura de Bolsonaro.

Consideram, em conversas reservadas, que Bebianno age de forma ditatorial em busca de poder interno, mas por ora evitam críticas públicas por entender que isso fragilizaria a campanha.

Todos os envolvidos no episódio foram procurados pela reportagem, mas não atenderam ligações ou responderam a mensagens.