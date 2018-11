Presidente do TSE diz que eleitores podem confiar nas urnas eletrônicas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Rosa Weber, disse neste sábado (6) que os eleitores podem confiar no sistema de votação do país.

"O recado que eu passo aos brasileiros é que amanhã teremos eleições em clima de tranquilidade, com confiança em nosso sistema eletrônico de votação e de transmissão de dados", afirmou, após uma cerimônia para a verificação de assinaturas eletrônicas do software das urnas.

"O evento de hoje é mais uma etapa na linha da absoluta transparência do sistema eleitoral vigorante no país. Com minha palavra de confiança: Confiança, esperança e o desejo de um excelente voto a todos", disse Rosa.

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, também participaram do evento no TSE, além de ministros da corte.

Líder nas pesquisas de intenção de votos, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) tem contestado a legitimidade das urnas eletrônicas nos últimos meses.

O PSL está organizando uma grupo de voluntários para fiscalizar o resultado da eleição no domingo.