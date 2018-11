Presidente do TSE, Rosa Weber anuncia oficialmente o segundo turno para presidente

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Rosa Weber, afirmou na noite deste domingo (7) o primeiro turno destas eleições correu "dentro da mais absoluta normalidade" e que, às 20h48, foram definidos os candidatos a presidente que disputarão o segundo turno: Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

No momento do pronunciamento de Rosa, às 21h45, a apuração dos votos ainda estava em andamento em parte dos estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.

Estiveram presentes ao pronunciamento o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o ministro interino da Defesa, tenente-brigadeiro do ar Nivaldo Rossato, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a ministra da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça, o presidente da OAB, Claudio Lamachia, e os demais integrantes do TSE, ministros Luís Roberto Barroso, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcísio Vieira e Admar Gonzaga.