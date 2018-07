Presidente do Uruguai convida Griezmann para visitá-lo após homenagem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com reportagem do jornal francês “Cnews”, Tabaré Vázquez, presidente do Uruguai, convidou Antoine Griezmann para visitá-lo. O atacante do Atlético de Madri e da seleção francesa de futebol portou uma bandeira do país sul-americano na coletiva de imprensa que deu após se sagrar campeão da Copa do Mundo.

O convite foi feito por meio de carta enviada por Vázquez a Emmanuel Macron, presidente da França, para parabenizar o país pela conquista da Copa do Mundo.

"Eu não posso te agradecer o suficiente pelo gesto que você fez ao Uruguai quando levantou a bandeira do nosso país na coletiva de imprensa que deu à mídia internacional em Moscou", disse Vázquez.

Griezmann fez um dos gols da vitória da França sobre o Uruguai nas quartas de final da Copa e não comemorou. Depois do jogo, o atacante disse que tem muitos amigos nascidos no país sul-americano, e que a seleção lembra o estilo do Atlético de Madri. Por isso, não festejou por respeito.